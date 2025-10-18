Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a intrat în Parlamentul de la Chișinău pe listele Blocului „Patriotic”, a decis să-și formeze propriul grup parlamentar. Decizia a fost luată pe 18 octombrie, la o săptămână după ce liderul partidului, Vladimir Voronin, a declarat presei ruse că PCRM intenționează să aibă o fracțiune separată. În textul deciziei, reprezentanții PCRM fac referire la acordul privind crearea blocului electoral „Patriotic”, scrie Newsmaker.md.

Reprezentanții PCRM au anunțat, într-un comunicat de presă, că pe 18 octombrie Comitetul Central al partidului a avut o ședință dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Conform partidului, cei prezenți la ședință „au fost informați despre textul Acordului privind crearea Blocului electoral Patriotic, în care se precizează clar că Blocul electoral Patriotic își încheie activitatea în ziua în care Curtea Constituțională recunoaște rezultatele alegerilor”.

„În aceste condiții, Plenul Comitetului Central al PCRM a adoptat o decizie privind formarea unei fracțiuni separate a Partidului Comuniștilor în noua componență a parlamentului. În Rezoluția Plenului se menționează, de asemenea, că PCRM va iniția crearea unei coaliții largi de opoziție împotriva abuzurilor regimului”, se mai arată în declarația partidului.

Amintim că, săptămâna trecută, Vladimir Voronin a declarat presei ruse că PCRM intenționează să-și aibă propria fracțiune în Parlament. Tot atunci, el a precizat că cele patru partide care au constituit blocul electoral – PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” – vor continua să colaboreze și chiar să elaboreze un „concept comun de cooperare”, dar nu vor forma o fracțiune unică.

Uniunea pro-rusă

Patru partide de opoziție, conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev s-au unit și au format blocul electoral „Patriotic”, în iulie. Formațiunea a fost votată de 24,2% din totul moldovenilor care s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Blocul „Patriotic” a obținut 26 de fotolii din totalul de 101 în Parlament.

