Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 17:20
673 citiri
Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză
Vladimir Voronin, fost președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a intrat în Parlamentul de la Chișinău pe listele Blocului „Patriotic”, a decis să-și formeze propriul grup parlamentar. Decizia a fost luată pe 18 octombrie, la o săptămână după ce liderul partidului, Vladimir Voronin, a declarat presei ruse că PCRM intenționează să aibă o fracțiune separată. În textul deciziei, reprezentanții PCRM fac referire la acordul privind crearea blocului electoral „Patriotic”, scrie Newsmaker.md.

Reprezentanții PCRM au anunțat, într-un comunicat de presă, că pe 18 octombrie Comitetul Central al partidului a avut o ședință dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Conform partidului, cei prezenți la ședință „au fost informați despre textul Acordului privind crearea Blocului electoral Patriotic, în care se precizează clar că Blocul electoral Patriotic își încheie activitatea în ziua în care Curtea Constituțională recunoaște rezultatele alegerilor”.

„În aceste condiții, Plenul Comitetului Central al PCRM a adoptat o decizie privind formarea unei fracțiuni separate a Partidului Comuniștilor în noua componență a parlamentului. În Rezoluția Plenului se menționează, de asemenea, că PCRM va iniția crearea unei coaliții largi de opoziție împotriva abuzurilor regimului”, se mai arată în declarația partidului.

Amintim că, săptămâna trecută, Vladimir Voronin a declarat presei ruse că PCRM intenționează să-și aibă propria fracțiune în Parlament. Tot atunci, el a precizat că cele patru partide care au constituit blocul electoral – PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” – vor continua să colaboreze și chiar să elaboreze un „concept comun de cooperare”, dar nu vor forma o fracțiune unică.

Uniunea pro-rusă

Patru partide de opoziție, conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev s-au unit și au format blocul electoral „Patriotic”, în iulie. Formațiunea a fost votată de 24,2% din totul moldovenilor care s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Blocul „Patriotic” a obținut 26 de fotolii din totalul de 101 în Parlament.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați, informează Radio Chișinău și...
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere. Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Vladimir Voronin, #tabara pro rusa, #PCRM, #Chisinau, #Parlament Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 si 8 anisori, gasiti morti intr-o balta de la marginea satului Docaneasa. Parintii, anchetati
Adevarul.ro
Specia agricola care a trecut probele ingheturilor tarzii, arsitei si potopului. "Avem productia aproape la fel ca cea de anul trecut"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei. Ungaria, tot mai izolată pe scena țărilor care îi pun bețe în roate Ucrainei
  2. Cum ar arăta dacă Rusia ar ocupa din Germania, Italia, Belgia sau SUA cât ocupă din Ucraina. O revistă germană prezintă hărți îngrozitoare, în timp ce Trump spune Moscovei „până aici”
  3. Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză
  4. Jeff Bezos: „Nu înțeleg cum ar putea cineva să fie descurajat” de inteligența artificială – beneficiile vor fi „uriașe”
  5. Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
  6. Putin trebuie adus cu bățul la masa negocierilor, iar Donald Trump este singurul care o poate face, spune președintele Finlandei. De ce n-a mers „cu zăhărelul” la liderul rus
  7. Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
  8. Cum a căzut Trump din nou în capcana lui Putin. Critici din presa britanică pentru președintele american
  9. Omul care îi amenință lui Viktor Orbán dominația de 15 ani asupra Ungariei. „Autoritățile se tem de un singur cuvânt: Maidan”
  10. Salarii de lux la Parchet. Cât câștigă procurorii care protestează. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică ajunge la 8.778 lei