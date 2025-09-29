Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 13:14
272 citiri
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
Volodimir Zelenski și Maia Sandu FOTO presedinte.md

Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria zdrobitoare în fața forțelor pro-ruse, care au fost finanțate cu munți de bani de către Moscova. PAS, partidul aliat cu lidera de la Chișinău, a luat peste 50% din voturi și va putea să guverneze singur până la următoarele alegeri. Rezultatul votului a fost greu de intuit, pentru că Rusia a aruncat cu munți de bani ca să încerce să aducă victoria oamenilor săi și să oprească drumul către UE al Republicii Moldova.

„Am vorbit cu președintele Moldovei, Maia Sandu. Am fost bucuros să o felicit pe Maia pentru această victorie importantă și să-i urez succes.

Aceste alegeri au arătat că acțiunile destabilizatoare ale Rusiei au pierdut, în timp ce Moldova în Europa a câștigat. Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat. Este important că Moldova, cu tot ajutorul primit, s-a apărat eficace împotriva amenințărilor.

Noi am susținut mereu Moldova. Continuăm să lucrăm împreună. Să depășim împreună provocările și să construim un viitor în care oamenii au perspective puternice când vine vorba de securitate, de economie și, implicit, de viața socială,” a scris Volodimir Zelenski pe X.

PAS a obținut o mare victorie la alegerile parlamentare. Formațiunea susținută de către președinta Maia Sandu s-a impus cu 50,16%, la mare distanță de pro-rușii de la Blocul Patriotic, ce au înregistrat doar 24,19%, cifre raportate după buletinele numărate din 99,91% dintre secțiile de vot. Mai exact, din 2.272 de secții de vot din 2.274.

Scorul PAS va fi și mai mare, după redistribuirea voturilor partidelor care nu au reușit să obțină 5%, pragul necesar pentru accederea în legislativ. Practic, pro-europenii pot guverna singuri.

