Cum încearcă Orban să momească alegătorii înainte de alegerile cruciale din 2026. Economiștii atrag atenția că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 07:44
534 citiri
Cum încearcă Orban să momească alegătorii înainte de alegerile cruciale din 2026. Economiștii atrag atenția că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO: Facebook/Viktor Orban

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici și mijlocii, la o dobândă fixă de 3%, care va fi lansat luni, într-un context politic tensionat înaintea alegerilor de anul viitor.

Aflat la guvernare din 2010, liderul naționalist se confruntă, potrivit analiștilor, cu cea mai dificilă competiție electorală de până acum, pe fondul stagnării economiei și al inflației persistente care împiedică banca centrală să reducă dobânzile.

Noul program vine după ce, luna trecută, guvernul a introdus un sistem de credite subvenționate pentru tinerii cumpărători de locuințe, la mai puțin de jumătate din rata de piață. În prezent, rata de referință a Băncii Naționale a Ungariei este de 6,5%.

”Noul credit pentru firme va fi disponibil la o dobândă fixă de 3%, fără restricții privind utilizarea, și cu un plafon de 150 de milioane de forinți (circa 454.000 de dolari)”, a declarat Orban într-un briefing. El a sugerat și posibile reduceri de taxe pentru angajatori, fără a oferi însă detalii.

Banca centrală a estimat săptămâna trecută că măsurile guvernamentale — precum creșterile salariale din sectorul public, sprijinul pentru locuințe și creditele ipotecare subvenționate — ar putea majora venitul net al gospodăriilor cu 1,5% din PIB în 2026. Totodată, acestea ar urma să stimuleze consumul și creditarea, pe fondul unei creșteri accentuate a prețurilor locuințelor în ultimele săptămâni.

Economiștii avertizează însă că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative. Potrivit analiștilor de la OTP Bank, economia ungară va avansa doar cu 0,6% în 2025, urmând să accelereze spre 3% anul viitor, impulsionată de consumul alimentat de stimulii fiscali înainte de alegeri.

Ei atrag însă atenția că efectul ar putea fi temporar, iar deficitul bugetar — estimat să depășească 5% din PIB în 2026 — va trebui ulterior redus.

Moldova, victimă colaterală a campaniei electorale a lui Viktor Orbán. Un expert explică care ar fi motivele pentru care Ungaria ar bloca aderarea la UE
Moldova, victimă colaterală a campaniei electorale a lui Viktor Orbán. Un expert explică care ar fi motivele pentru care Ungaria ar bloca aderarea la UE
Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, spune că Ungaria ar putea să blocheze calea europeană a Moldovei, după modelul în care Austria...
Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO
Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost întrebat de ce încă mai cumpără petrol de la ruși, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski l-a criticat pentru acest lucru, precizând...
#alegeri parlamentare Ungaria, #campanie electorala, #Viktor Orban, #credite IMM, #avertisment economie , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
Digi24.ro
Semnele care anunta un infarct sau AVC. Ce arata un nou studiu
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”
  2. Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
  3. Cum ar putea Chișinăul rezolva spinoasa problemă a Transnistriei. Un politolog vede o fereastră de oportunitate: Oligarhii transnistreni, gata să trădeze Rusia
  4. Cum încearcă Orban să momească alegătorii înainte de alegerile cruciale din 2026. Economiștii atrag atenția că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative
  5. China, implicată indirect în războiul din Ucraina. Ce informații cruciale furnizează Beijingul
  6. Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO
  7. Avertisment dur al lui Putin: Dacă Vestul face mutarea, atunci Rusia recurge la ceva nemaivăzut de 35 de ani VIDEO
  8. Judecători în grevă, corupți liberi. Marile dosare „albite” în ultimele luni. În ce instanțe au trenat nejustificat de mult judecarea cauzelor
  9. Adezivul minune inventat de chinezi. Oasele rupte ar putea fi lipite în doar 3 minute
  10. Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO