Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii

Rolul partidelor vechi, tradiționale, se apropie de final, anunță tot mai frecvent diverși politologi. În SUA, lupta se poartă între politicienii considerați progresiști, cu Biden, Harris și Obama exponenți și conservatori, care-i au în frunte pe Trump și pe Vance. În Europa, lupta se ascute tot mai mult între progresiști și conservatori, iar acest tip de bătălie va fi în curând mult mai evident și în România, susțin analiștii.

Partide ce promovează „național-liberalismul” (PNL) și „social democrația” (PSD) se apropie de final, este convins politologul Andrei Țăranu.

„Absolut, asta va ajunge și-n România. Dacă vă uitați pe termen, un termen rezonabil, aceste partide nu vor mai exista. Vor fi înlocuite, cel mai probabil, de un alt tip de partide. Dinamica partidelor politice într-un context contemporan, în care au apărut noile media, noi formate între cetățeni și politicieni, vor schimba complet raporturile de forțe, e o lege istorică, pur și simplu”, a declarat Țăranu pentru Ziare.com.

Partide precum USR și AUR au intrat în Parlament pe fondul mesajelor „anti-corupție”. Însă, la viitoarele alegeri, departajarea nu se va face doar între „corupți și necorupți”, „vechi la putere și politicieni noi”, ci și în funcție de profilul ideologic, respectiv „progresiști ori conservatori”.

Zona conservatoare din România s-a cristalizat în jurul AUR. Însă, tot mai mulți politicieni transmit mesaje ce pot fi interpretate în această notă ideologică. E posibil să apară noi partide, care ar putea intra în joc la viitoarele parlamentare, din 2028 sau chiar în cazul unor alegeri anticipate.

Ascensiunea lui George Simion. Partidul AUR, primul în preferințele românilor

În 2020, formațiunea pe care George Simion a creat-o alături de Claudiu Târziu a intrat în Parlament cu 9% dintre voturi. În aproape niciun sondaj de opinie nu figura partidul suveranist. A intrat în legislativ ca a patra forță politică. Peste 530.000 de voturi au primit Simon și tabăra sa. Proiectul candidatului unionist de anunța unul reformist, „anti-corupție” și conservator.

La parlamentarele din 2024, AUR și-a dublat scorul și a ajuns la 18%. A primit aproape 1,7 milioane de voturi și a ajuns a doua forță politică.

În prezent, potrivit unor sondaje de opinie recente, formațiunea de opoziție a ajuns la 41%. Din acest punct de vedere, este lider detașat în fața PSD, PNL și USR, fiecare cu 13-17%.

Oficialii AUR solicită organizarea de alegeri anticipate, în speranța că vor izbuti să formeze un guvern suveranist. Argumentele principale venite din opoziție sunt: deficitul uriaș generat de guvernele PSD și PNL, respectiv inflația explozivă și măsurile de austeritate pe care le consideră injuste și care afectează negativ în special populația generală, dar și micile afaceri.

Realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA, exponent al curentului conservator, a creat ocazii liderilor AUR de a-și reafirma categoric poziția pro-America, iar ascensiunea unor forțe de pe același palier ideologic în Franța și/sau Germania ar putea oferi suveraniștilor din România, în frunte cu AUR, un impuls major. De exemplu, îndepărtarea lui Emmanuel Macron din funcția de președinte și/sau câștigarea anticipatelor de către Marine Le Pen și Jordan Bardella (Rassemblement National).

Crin Antonescu, aspru critic al PNL, al USR și al lui Nicușor Dan

Antonescu a revenit în politică pentru o scurtă perioadă, după mai bine de un deceniu, în contextul alegerilor prezidențiale din 2025, organizate de la zero, după anularea scrutinului din 2024. Candidatul susținut de PSD și de PNL a ratat „la mustață” accederea în turul secund (20%) și s-a remarcat ulterior prin critici la adresa lui Nicușor Dan (21%), dar și a taberei „național-liberale”.

Fostul candidat la prezidențiale a declarat în repetate rânduri că PNL a deraiat de la misiunea sa și că în loc să păstreze principiile liberale, conservatoare, a migrat către palierul „progresist, neomarxist, soroșist”. USR-ul este un partid și mai radical, mai degrabă extremist, în opinia lui Antonescu. Potrivit politicianului, USR-iștii „sunt bolșevicii acestei epoci”.

Mai mult decât atât, Antonescu a lăsat de înțeles că ar putea crea un nou partid, bazat pe principii conservatoare. El a menționat în podcastul „Hai, România!” că este nevoie de „o forță credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă”.

Crin Antonescu a explicat că votul românilor pentru un candidat precum Călin Georgescu este rațional, justificat, iar în privința AUR a intervenit voalat: „N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm odată, să spunem că, atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a punctat Antonescu pentru sursa citată.

Victor Ponta și PRO România 2.0?

Victor Ponta a fost dat afară din PSD după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2025. În calitate de independent, fostul premier a obținut 13% și astfel, s-a clasat poziția a patra. După ani de zile în care a stat departe de politică, fostul președinte al PSD a exprimat mesaje critice la adresa conducerii formațiunii „social-democrate”.

La fel precum Crin Antonescu și George Simion, Victor Ponta a transmis în campania din 2025 mesaje cu iz conservator, suveranist, iar publicul pe care ar fi reușit cel mai mult să-l convingă ar fi fost electoratul tradițional PSD, în special cel din perioadele de glorie ale formațiunii, când Ponta și Dragnea câștigau alegerile fără emoții.

Pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Ponta și-a manifestat susținerea pentru Simion, însă candidatul AUR a respins demersul fostului adversar din turul 1, așa că ex-PSD-istul a preferat să rămână reținut ulterior, mai degrabă neutru.

Victor Ponta a mai creat și condus un partid, PRO România, ca reacție față de conducerea PSD de la acea vreme. Având în vedere acel gest, sub reflectoare și mesajele deja exprimate în spațiul public, nu ar fi exclus ca fostul premier să revină cu un nou proiect politic.

Dizidentul Claudiu Târziu

Pe fondul conflictului cu George Simion, co-fondatorul AUR, Claudiu Târziu și-a lansat deja un nou partid, Mișcarea Conservatoare. Europarlamentarul a luat alături de el și foști membri din AUR.

Rămâne de văzut în ce măsură va reuși noul partid să se impună pe scena politică. Momentan, nu figurează în sondajele de opinie.

Anamaria Gavrilă, POT și asocierea cu Călin Georgescu

Anamaria Gavrilă, după o perioadă în care a activat în AUR, iar mai apoi și-a desfășurat activitatea ca deputat neafiliat, a înființat Partidul Oamenilor Tineri (POT). Asocierea cu Călin Georgescu în campania electorală a propulsat formațiunea în Parlament, cu peste 6%.

La fel ca AUR, POT a continuat să se mențină drept un partid „pro-Georgescu”. Însă, în doar câteva luni, a început să piardă tot mai mulți membri, care ori au migrat către AUR sau PSD, ori au devenit neafiliați.

Rămâne de văzut în ce măsură asocierea cu Călin Georgescu va reuși să mențină pe linia de plutire partidul POT care, potrivit celor mai recente sondaje, nu ar trece pragul de 5% dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri. Potrivit INSCOP, 4% dintre români ar vota cu POT.

Diana Șoșoacă și SOS, în declin

Exclusă din AUR la doar două luni după alegerile parlamentare din 2020, Diana Șoșoacă și-a creat propriul partid, SOS România - cu poziții considerate radicale - care a obținut aproape 8% în 2024. La fel ca POT, formațiunea a ajuns la scurt timp de la intrarea în Parlament să fie măcinată de scandaluri. Astfel, deputați și senatori au părăsit partidul Dianei Șoșoacă.

Potrivit celor mai recente sondaje de opinie, SOS nu ar mai reuși să bifeze pragul de 5%, semn că unii votanți ar fi putut migra către AUR. Important de amintit, Diana Șoșoacă s-a certat cu diverși suveraniști de pe scena politică. Ea l-a atacat inclusiv pe Călin Georgescu și a exprimat răspicat o poziție „pro-rusă”. Cu 2% figurează SOS, într-un sondaj INSCOP.

Liviu Dragnea atacă de pe margine

După ce a ieșit din închisoare, Liviu Dragnea a ieșit în spațiul public cu o serie de mesaje de tip suveranist. În ultimii ani, în afară de experimentele din bucătărie, postate pe YouTube, Dragnea a transmis că există membri importanți din PSD care-l cheamă să preia puterea. În perioada lui Dragnea, PSD a înregistrat cea mai mare forță, cu scoruri de peste 40% la alegeri.

Politicianul s-a remarcat în ultimii doi ani cu mesaje prin care a criticat politicile fiscale stabilite de Ciolacu și Bolojan și, de asemenea, s-a arătat nemulțumit de sprijinul militar pe care România îl acordă guvernului de la Kiev. La un moment dat, Dragnea a anunțat susținerea unui partid naționalist, conservator, Alianța pentru Patrie (APP), care între timp a dispărut.

În prezent, Dragnea este un analist al scenei politice, iar o revenire în politica mare poate rămâne în picioare.

Încă o revenire a lui Mircea Geoană?

În campania electorală pentru prezidențialele din 2024, Mircea Geoană a avut mesaje asemănătoare celor transmise de către candidați suveraniști. El a fost susținut de un nou partid, Partidul România în Acțiune, ce a înregistrat un scor infim la parlamentarele din 2024, 0,33%.

Fostul lider al PSD, brusc „dispărut”, nu a anunțat că va reveni în politică, dar un astfel de scenariu nu poate fi complet exclus.

Ce se întâmplă cu Călin Georgescu și ce alte partide conservatoare mai există

Deși diverse formațiuni și figuri politice îl susțin, câștigătorul alegerilor din 2024, turul I, a menționat că nu are în plan să-și creeze ori să intre în vreun partid.

În România mai există și alte partide care se declară conservatoare, precum PNCR-ul lui Cristian Terheș - certat cu AUR, Partidul Patrioților, al fostului sindicalist al polițiștilor Iulian Surugiu, Partidul Națiunea Română - al fostului candidat la prezidențiale John Ion Banu, și PNCR, al fostului șef SIE Silviu Predoiu.

Cine se poziționează de partea polului progresist

De partea progresistă, un nou partid, SENS (Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate), cotat cu 1-3% la nivel național, pare că „atacă” electoratul USR. SENS o propune la Primăria Capitalei pe Ana Ciceală, tânăr politician format în USR. Spre deosebire de USR, SENS își promovează mai ferm o agendă progresistă concentrată pe politici „verzi” și măsuri „pro-LGBT”.

Cu scor și agendă similară este și partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României), desprins din USR, al lui Dacian Cioloș. De asemenea, Partidul DREPT (Partidul Dreptate și Respect în Europa pentru Toți), condus de către Vlad Gheorghe - și el tot cu istoric în USR, care se recomandă „centrist”, dar care exprimă poziții publice foarte similare cu cele ale USR.

Cum joacă puterea

Sub Ilie Bolojan, PNL a devenit tot mai apreciat de electoratul progresist. Lideri, purtători de cuvânt și foști șefi din USR l-au cerut de-a lungul timpului pe Bolojan în funcția de prim-ministru, ceea ce s-a și întâmplat, în cele din urmă.

În cazul PSD, ambiguitatea ideologică primează. Pe de o parte, există vechi lideri din PSD care țin de curentul conservator. Pe de altă parte, politicieni considerați progresiști, precum Victoria Stoiciu și Victor Negrescu apar tot mai frecvent în prim-plan. Pe fondul migrării de la conservatorism către progresism, diverse voci din PSD și-au exprimat nemulțumirea. Printre cei mai vocali în acest sens, Titus Corlățean și Radu Cristescu, un cunoscut critic al USR, de altfel.

Cele mai frecvente atacuri ale lui Corlățean au mers în direcția USR, partid pe care l-a numit „neomarxist”. Însă, cele mai recente atacuri ale sale au fost exprimate chiar împotriva valului progresist din PSD.

„Dacă noi am ajuns în acest partid să nu mai vorbim liber și deschis în partid, asta înseamnă că intrăm într-o perioadă de ființe care poartă numele de moluște, suntem mimetici, nu mai avem curajul opiniei, nu mai suntem un partid viu, deci nu mai suntem un partid democratic. Și moartea politică ne așteaptă”, a declarat politicianul, la Europa FM.

Progresism vs. conservatorism

Progresismul și conservatorismul prezintă diferențe semnificative:

- Progresismul promovează schimbările rapide, iar conservatorismul schimbările moderate;

- Progresismul promovează „egalitatea” și implicarea cât mai mare a statului în problemele curente, în general economice, în timp ce conservatorismul propune libertatea individului și o implicare mai scăzută a statului, chiar minimă;

- Progresismul are drept valori sociale egalitatea, incluziunea și diversitatea, în timp ce conservatorismul are drept valori tradiția, familia și ordinea socială;

- Progresismul se poziționează categoric „pro-tehnologie”, în timp ce conservatorismul adoptă tehnologiile utilizând uneori și un ochi mai critic, privind eventualele vulnerabilități;

- Progresiștii sunt mai degrabă adepți ai mecanismelor internaționale de decizie, a entităților suprastatale („globalism”), în timp ce conservatorii preferă ca „locul ultim al deciziei politice” să fie statul național („suveranism”), nu o entitate suprastatală;

- Progresiștii sunt adepții politicilor climatice dure, stricte, în timp ce conservatorii susțin că acestea trebuie aplicate moderat, fără a produce consecințe severe din punct de vedere socio-economic.

În ceea ce privește proiecte și mișcări inspirate din istoria recentă, progresiștii au promovat mișcări precum cele LGBT (Joe Biden), Black Lives Matter (BLM) și „Green Deal” (Ursula von der Leyen), în timp ce conservatorii au pus accent pe proiecte de creștere a natalității, pe promovarea valorilor creștine, a familiei bărbat-femeie, pe politici „anti-imigrație ilegală” (Donald Trump) și au privit cu scepticism proiectele radicale din zona „verde”, cu efecte negative asupra economiei.

Progresiștii manifestă apreciere pentru politicieni precum Emmanuel Macron, Barack Obama și Ursula von der Leyen, în timp ce conservatorii au afinități pentru viziuni precum cele ale lui Donald Trump, Viktor Orban și cu Karol Nawrocki.

Pot exista politicieni care să implementeze în politicile publice atât măsuri fundamentate pe principii progresiste, cât și conservatoriste. De asemenea, unii progresiști și conservatori pot fi mai radicali pe anumite subiecte, ori mai moderați.

