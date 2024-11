Diana Buzoianu, candidată USR la parlamentare: ”Bucureștenii au nevoie de parlamentari care luptă pentru reforme aduse orașelor noastre”

Diana Buzoianu, deputată USR în circumscripția București, vicepreședintă în comisia de mediu de la Camera Deputaților vorbește despre rolul pe care trebuie să îl joace un parlamentar pentru a ajuta să devină realitate reformele așteptate de ani de zile în orașele noastre.

Q. Ce poate face un parlamentar pentru circumscripția unde e ales?

A. Eu cred cu tărie că parlamentarii au și misiunea de a le face vocea auzită celor din circumscripția de unde au fost aleși. Eu am o datorie față de bucureșteni să mă lupt să le rezolv problemele pentru că ei și-au pus încredere în mine prin votul lor. Mă gândesc concret la sutele de discuții pe care le-am avut cu bucureștenii, la sprijinul oferit primarilor în a iniția proiecte legislative care să rezolve parte din problemele sistemice din administrația publică locală, la audieri ale autorităților de control în comisiile parlamentare. Așadar, anul acesta, bucureștenii ar trebui să-și pună o întrebare clară la vot: care sunt acei parlamentari care cunosc problemele orașelor noastre și sunt de partea românilor în a le rezolva, nu de partea mafiilor și șmecherilor care au profitat de pe urma legilor strâmbe din țara asta?

Q. Aveți 4 ani deja în Parlament. Ce legi ați inițiat cu impact asupra Bucureștiului?

A. Am coinițiat proiectul de lege privind protejarea centurii verzi a Bucureștiului alături de Platforma Civică ”Împreună pentru Centura Verde”. Pe scurt, am cerut să nu mai fie tăiați în scop economic arborii din pădurile din Ilfov pentru a proteja plămânii verzi a peste 2 milioane de bucureșteni și ilfoveni. Am inițiat legea prin care toate gropile de gunoi să fie obligate să aibă senzori de monitorizare a calității aerului astfel încât cazuri precum cel de la Vidra să nu mai fie posibile. Miile de bucureșteni și ilfoveni care astăzi nu-și pot deschide geamurile la propria casă din cauza mirosului nu mai trebuie lăsați de izbeliște!

Q. Bucureștenii (și nu numai) sunt preocupați de protejarea spațiilor verzi din oraș. Pe acest subiect ce măsuri ați propus?

A. Am coinițiat un pachet de legi în acord cu propunerile lui Nicușor Dan astfel încât autorizațiile de construire să fie date de Primăria Municipiului București, să nu se poată construi abuziv pe spațiile verzi private în toate orașele din România și să dăm șansa reală societății civile să atace actele ilegale în instanță atunci când sunt distruse puținele spații verzi pe care le mai avem. Am inițiat legea, care a și fost adoptată, pentru a proteja arborii seculari din orașe. Și nu în ultimul rând, am depus amendament la Noul Cod Silvic pentru a face din tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi din orașele noastre o infracțiune. Ca să nu ne mai uităm la cazuri precum distrugerile din parcul IOR sancționate cu amenzi de 50 de lei. Eu nu mai vreau să văd petiții de la parlamentari PNL și PSD cum luptă ei pentru spațiile verzi - eu vreau să văd cum votează cu românii, nu cu mafia imobiliară care ne sufocă orașele.

