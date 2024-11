Interviu cu Mircea Cirț, candidat independent pentru Maramureș: ”Îmi pun toată încrederea în maramureșenii care de mai bine de 30 de ani sunt invizibili pentru partidele politice”

1. Ce v-a determinat să candidați ca independent pentru Camera Deputaților și cum vedeți șansele dumneavoastră de reușită, într-un județ dominat de partidele mari?

Mircea Cirț: Decizia vine dintr-o dorință autentică de a reprezenta cu adevărat interesele oamenilor, fără constrângerile unui partid. De prea mult timp, partidele mari controlează scena politică, dar rezultatele întârzie să răspundă așteptărilor cetățenilor. Oamenii își doresc soluții reale, nu doar promisiuni. Știu că este o provocare să candidez independent într-un mediu dominat de partide puternice, dar cred că în Maramureș sunt mulți oameni care își doresc un reprezentant dedicat, care să acționeze în interesul comunității, nu pentru avantaje politice sau de imagine. Am intrat în politică pentru a susține binele comun și pentru a reprezenta interesele maramureșenilor, nu pe cele ale unui partid.

Îmi pun toată încrederea în maramureșenii care de mai bine de 30 de ani sunt invizibili pentru partidele politice și care simt, la fel ca mine, că se poate, că acum e momentul să mișcăm lucrurile.

2. Cum vedeți viitorul județului Maramureș și care sunt principalele probleme pe care intenționați să le abordați pentru comunitate?

Mircea Cirț: Viitorul Maramureșului depinde de capacitatea noastră de a investi în infrastructură, educație și sănătate. Aceste investiții vor duce automat spre locuri de muncă și spre creșterea nivelului de trai. Drumul spre prosperitate începe cu drumuri mai bune, cu școli moderne și centre medicale accesibile. Problemele cu care ne confruntăm sunt adesea legate de lipsa infrastructurii adecvate, de accesul limitat la servicii de bază în mediul rural și de oportunitățile reduse pentru tineri. De aceea, îmi propun să dezvoltăm rețeaua de transport public pentru a conecta toate comunele, să investim în extinderea accesului la apă, canalizare și internet de calitate în mediul rural, și să susținem micii fermieri prin piețe locale și facilități de stocare și prelucrare pentru produsele lor.

Ads

Nu spun nimic nou. Lucrurile sunt clare, problema este că de 30 de ani nu se apucă nimeni de treabă.

3. În ce mod considerați că statutul de candidat independent vă oferă mai multă libertate sau mai multă responsabilitate față de un candidat susținut de un partid?

Mircea Cirț: Faptul că sunt independent îmi permite să iau decizii bazate exclusiv pe nevoile cetățenilor, nu pe prioritățile unui partid. Pot spune că am libertatea de a acționa fără a mă gândi la repercusiunile politice, însă, în același timp, responsabilitatea este mai mare. Nu am în spate un partid care să mă sprijine sau să-mi impună o anumită direcție; am doar încrederea oamenilor. Și asta mă face să fiu și mai atent la nevoile lor și la impactul fiecărei decizii pe care o iau.

4. Cum vă situați pe eșichierul politic?

Mircea Cirț: Nu mă definesc prin prisma doctrinelor de stânga sau dreapta. În România, vorbim prea mult despre ideologie și prea puțin despre acțiuni concrete. Dacă o idee catalogată ca fiind de stânga aduce beneficii, o voi susține. Același lucru este valabil și pentru idei de dreapta.

Ads

Nu cred că ideologia ar trebui să fie obstacolul care să ne împiedice să lucrăm pentru binele comun.

5. Cum considerați că poate fi încurajată participarea tinerilor în politică și implicarea lor în deciziile care le influențează viitorul?

Mircea Cirț: Cred că tinerii sunt cheia schimbării. Trebuie să îi ascultăm și să le oferim oportunități reale de implicare. Unul dintre proiectele mele este crearea unei platforme online dedicate unde tinerii își pot exprima ideile și pot contribui la proiectele comunității.

De asemenea, vom organiza sesiuni de formare și stagii de practică în administrația publică, astfel încât tinerii să înțeleagă și să contribuie activ la procesul decizional. Noi astăzi suntem responsabili pentru cetățenii de mâine.

6. Ce inițiative legislative aveți în vedere pentru a sprijini păstrarea tradițiilor și culturii din Maramureș, dar și pentru a adapta regiunea la cerințele contemporane?

Mircea Cirț: Maramureșul este un loc unic, cu tradiții ce trebuie protejate. Propun crearea unor piețe tărănești, unde producătorii locali să poată vinde direct. De asemenea, voi lupta pentru a dezvolta facilități de procesare a produselor agricole tradiționale și o platformă online pentru vânzarea produselor locale. În plus, să susțin turismul cultural, prin reabilitarea monumentelor și promovarea regiunii ca destinație culturală și ecoturistică.

Ads

Noi, aici în Maramureș, suntem norocoși. Dumnezeu ne-a dat resurse, strămoșii ne-au lăsat obiceiurile, iar noi nu trebuie decât să ducem tradițiile mai departe și să avem grijă de resurse.

7. Care credeți că sunt principalele provocări pentru mediul economic din Maramureș și ce soluții propuneți pentru a le depăși?

Mircea Cirț: Venind din mediul economic și având o experiență de peste 25 de ani în dezvoltarea ATP Group – de la un mic magazin de piese auto la o rețea diversificată de firme, inclusiv producția de camioane – cunosc în profunzime dificultățile pe care le întâmpină antreprenorii. Am trăit provocările legate de infrastructura deficitară, de birocrația care încetinește orice inițiativă și de lipsa unui sprijin real pentru mediul de afaceri.

Pentru a depăși aceste obstacole, cred că sunt necesare investiții consistente în infrastructura rutieră și digitală, facilități fiscale pentru întreprinderile mici și start-up-uri, precum și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative. Cu experiența acumulată în afaceri, sunt convins că pot identifica soluțiile care să stimuleze dezvoltarea economică a județului și să creeze un mediu de afaceri mai accesibil și mai competitiv.

Ads

8. Cum intenționați să păstrați un dialog deschis cu cetățenii pe perioada mandatului și să le mențineți încrederea în proiectele propuse?

Mircea Cirț: Transparența este esențială. Ca deputat, voi organiza întâlniri lunare și voi oferi posibilitatea cetățenilor să participe activ la dezbateri publice. De asemenea, voi publica rapoarte de activitate trimestrial și voi crea o platformă online prin care cetățenii să poată urmări evoluția proiectelor și să ofere feedback constant. Încrederea se câștigă prin implicare directă, și asta intenționez să fac.

Politicienii sunt partenerii cetățenilor, guvernăm împreună, că țara este a noastră, a tuturor. Câteodată văd că oamenii politici uită de cetățeni și îi readuc la masa discuțiilor din 4 în 4 ani. Pentru ei politica se face doar în partide, nu în piața publică, nu cu cetățenii.

9. Suntem în plină campanie pentru alegerile parlamentare dar și pentru primul tur al prezidențialelor. Pe cine considerați potrivit dintre candidații înscriși în cursă pentru a ocupa funcția de președinte al României?

Mircea Cirț: Prefer să nu îndrum electoratul către un candidat anume, întrucât consider că alegerea președintelui este un drept individual. Momentan, campania prezidențială mi se pare neconvingătoare și aștept să văd o schimbare reală în modul în care sunt prezentate prioritățile naționale.

Totuși, dacă aș fi obligat să aleg, cel mai probabil aș vota un candidat independent, cineva care nu este influențat de interesele partidelor și care dorește o schimbare autentică pentru România.

Ads