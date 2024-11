Oana Țoiu, Vicepreședinte USR - Influența Rusiei poate fi învinsă la vot duminică, cu vocea ta poți să lași partide extremiste sub prag

România este la o răscruce de drumuri între Vest și Est și în fața unui pericol de care generația mea se credea ferită, dar o țară întreagă a descoperit duminică seara că nu este așa.

Au făcut suficiente sacrificii ai noștri, la coadă la alimentara goală și în conversații șoptite, în bucătării înghesuite, cu ce sperai că sunt prieteni, ca să avem astăzi libertatea care îmi permite mie să scriu acum, vouă să vă faceți vocea auzită la proteste, la vot, printre prieteni. Nu avem dreptul să o irosim dar după 35 de ani are nevoie de noi, de fiecare dintre noi, să luptăm pentru ea.

Am primit în ultimele zile mii de întrebări: Eu ce pot să fac? Cum pot ajuta să nu ajungem în aria de influență a Rusiei din nou? Cum putem apăra?

Instinctul de frică, de a ne apăra ce am câștigat cu greu, de a ne sufleca mânecile și a de lua nu arma în mână ci orice armă a democrației e corect și în lupta asta este nevoie de fiecare voce, fiecare vot, fiecare telefon care va aduce pe cineva la vot.

Cu cât prezența la vot duminică este mai mare cu atât mai mici sunt șansele unor partide extremiste să facă pragul și să aibă reprezentare în Parlament, cu atât mai mic este riscul ca în România să se alăture corupții cu extremiștii într-o viitoare guvernare.

Partidele extremiste ca SOS, POT au nevoie de 5% din voturile exprimate și cu fiecare 3 oameni pe care îi convingeți să meargă la vot șansele lor scad semnificativ. De exemplu, pentru cei care vor să se uite la numere, dacă se păstrează prezența de 9.465.257 de voturi, ca la prezidențiale, atunci pragul va fi trecut mult mai greu, extremiștii vor avea nevoie de 178.000 de voturi în plus decât ar fi avut nevoie acum 4 ani, când au venit la vot mai puțin de 6 milioane de români.

Există însă câteva piedici logistice și diferențe socio-demografice. De exemplu la parlamentare, spre deosebire de prezidențiale, trebuie să votezi în localitatea de reședință sau unde ai viză de flotant și populația tânără urbană este mobilă și este improbabil ca toți studenții să ia trenul sau autobuzul spre casă să voteze sau să îți fi făcut viză de flotant.

Știm deja că este o probabilitate mare ca ruralul să fie supra-reprezentat în alegeri față de ponderea generală a populației, mai ales că celebrarea zilei naționale, cu fasole muzică și voie bună, va fi la câțiva metri de cabina de vot. Dreptul cetățenilor de a alege este egal și fiecare vot este respectat și am văzut și acolo în secțiile de vot multă speranță dar cifrele sunt clare, dacă vrem un viitor Guvern și majoritate care să ducă spre modernizarea țării avem nevoie ca urbanul să nu rămână în urmă ca prezență la vot.

În duminica alegerilor prezidențiale turul 1 am fost, ca vicepreședinte al campaniei de prezidențiale, alături de Elena Lasconi, de echipa de conducerei și de de cei 19.772 de colegi și colege din secțiile de vot, cu sufletul la gură la fiecare secție numărată final și am trecut la câteva ore prin experiența de a ne imagina un viitor unde România are de ales doar între extremiști și corupți, apoi prin speranța fiecărui vot care redă românilor opțiunea de a alege un viitor bun acasă.

Știm mai clar, cu emoția primelor 14 voturi în plus apoi primelor 44 apoi cele 2740, că fiecare voce, fiecare om care a dat share pe Facebook sau a sunat prietenii și colegii să iasă la vot, fiecare delegat care a început munca la 6 dimineața și a rezistat 18-20 de ore, fiecare coleg din centrele suport, fiecare om care a mers la vot cu speranță, are meritul de a fi păzit drumul european al României.

Nu vă cer votul pentru mine, pentru noi, pentru că eu sau noi am fi perfecți, nu suntem. Suntem însă de bună credință și muncim pentru a păstra drumul european, pentru a recupera miliardele de euro din investiții europene de care avem nevoie pentru a ridica nivelul de trai, pentru a recupera decalajele din educație și de dezvoltare, pentru a nu mai lăsa terenul fertil pentru extremism și influențe rusești așa cum e acum.

Este un teren fertil pentru asta pentru că nedreptatea este la fiecare pas și senzația de neputință în fața acestor nedreptăți. Am văzut toți nedreptăți în sănătate unde am văzut mame tinere născând pe trotuar în fața spitalului și copii murind de peritonită așteptând cu orele un medic, nedreptăți în accesul la educație unde copii au fost lăsați în zăpadă în stația de autobuz fără banii de navetă la liceu, nedreptăți și abuzuri în locuri unde oamenii sunt plătiți să te protejeze ca în azilele de vârstnici și chiar nedreptăți asupra celor care nu sunt fragili dar sunt împovărați, cum s-a întâmplat cu micii antreprenori care s-au trezit cu taxe noi și peste 500 de modificări în regulile care li se aplică, nici una dintre modificări în avantajul lor.

Unii oameni aleg o soluție care readuce respectul între cetățean și instituții, direcția în care muncim noi, și alții direcția unei furii fără destinație, a unor lideri care nu rezolvă nimic dar îi mint frumos.

De 1 decembrie, Ziua Unirii, democrația salvează România.

