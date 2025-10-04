Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta

Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babiš este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP.

Cu 37,6% din voturile exprimate, mișcarea ANO („Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”, „DA” în cehă) a lui Babiš devansează cu mult coaliția prim-ministrului de centru-dreapta Petr Fiala, „Împreună” (20,9%), liberalii din STAN (10,7%), extrema dreaptă din SPD (8,2%), Partidul Piratilor (7,9%) și Vocea Automobilistilor (7%).

Dacă ANO nu obține majoritatea, Babiš va avea nevoie de alte partide – printre care probabil și SPD, partidul de extremă dreapta, anti-UE și anti-NATO – pentru a forma un guvern sau cel puțin pentru a susține un cabinet minoritar, notează Reuters.

ANO a exclus un acord cu partidele actuale aflate la guvernare și cu liberalii de la Česká pirátská strana, care au fost la putere până anul trecut.

Babiš, care a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021, este un aliat al liderului maghiar Viktor Orbán și a făcut echipă cu o serie de partide de extremă dreapta din grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European pentru a contesta direcția mainstream a politicilor europene, inclusiv decarbonizarea.

El a respins apelurile SPD de a părăsi UE și NATO, dar a declarat că va pune capăt „inițiativei cehe” care a cumpărat milioane de cartușe de artilerie din întreaga lume pentru Ucraina, cu finanțare din partea donatorilor occidentali.

Ads