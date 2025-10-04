Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 18:22
Andrej Babiš /FOTO:X/@HPrahy

Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babiš este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP.

Cu 37,6% din voturile exprimate, mișcarea ANO („Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”, „DA” în cehă) a lui Babiš devansează cu mult coaliția prim-ministrului de centru-dreapta Petr Fiala, „Împreună” (20,9%), liberalii din STAN (10,7%), extrema dreaptă din SPD (8,2%), Partidul Piratilor (7,9%) și Vocea Automobilistilor (7%).

Dacă ANO nu obține majoritatea, Babiš va avea nevoie de alte partide – printre care probabil și SPD, partidul de extremă dreapta, anti-UE și anti-NATO – pentru a forma un guvern sau cel puțin pentru a susține un cabinet minoritar, notează Reuters.

ANO a exclus un acord cu partidele actuale aflate la guvernare și cu liberalii de la Česká pirátská strana, care au fost la putere până anul trecut.

Babiš, care a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021, este un aliat al liderului maghiar Viktor Orbán și a făcut echipă cu o serie de partide de extremă dreapta din grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European pentru a contesta direcția mainstream a politicilor europene, inclusiv decarbonizarea.

El a respins apelurile SPD de a părăsi UE și NATO, dar a declarat că va pune capăt „inițiativei cehe” care a cumpărat milioane de cartușe de artilerie din întreaga lume pentru Ucraina, cu finanțare din partea donatorilor occidentali.

