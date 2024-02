Strategia partidelor de nișă pentru alegeri: "Este foarte mare efortul, poate chiar imposibil. Lupta este pe locurile eligibile"

Scena politică din România s-a îmbogățit cu foarte multe partide mici care sunt, în majoritatea cazurilor, formate în ultimii ani. Doar în 2023 s-au creat 27 de noi partide după ce lideri puternici din interiorul formațiunilor vechi s-au reorientat.

Șansele ca mare parte dintre acestea să reușească să obțină un procent peste pragul peste care pot accede la funcții este relativ mic. Sunt însă o serie de strategii care s-au dovedit de succes în astfel de cazuri în trecut.

Radu Delicote, specialist în marketing politic și analist politic, a explicat pentru Ziare.com care ar putea fi miza în alegerile din 2024 pentru aceste formațiuni nou înființate.

Un prim scop pentru crearea unui nou partid este de a aduna o comunitate deja unită în jurul unui scop și a unui lider comun. Nu este însă de ignorat nici un act de disidență față de un partid clasic sau un tertip pentru a fi asigurată o funcție sau un câștig la finalul unei lupte electorale.

"Fie se înființează ca manifest pentru o cauză, a lucrătorilor pentru agricultură sau a transportatorilor sau cum erau verzii, ca să capete o expunere reprezentativă. Al doilea scop al oricărui partid politic este să acceadă la putere, deși nu există acest obiectiv în statutul unui partid.

Un al treilea scop este că anumite partide se înființează ca distragere a atenției. Pe românește, să țină mintea, atenția, alegătorilor ocupată în timp ce partidele mari reușesc să își conserve electoratul.", spune Radu Delicote.

Cristian Popescu Piedone a venit cu un anunț duminică, 25 februarie, prin care pe lângă o candidatură la Primăria Capitalei, din partea PUSL, a dat de înțeles că poate fi candidatul susținut de Alianța PNL-PSD. De asemenea, acesta l-a propus și pe fiul său, actual deputat PUSL, Vlad Popescu Piedone, pentru Primăria Sectorului 5.

În plină luptă dintre Gabriela Firea și Sebastian Burduja pentru această candidatură, declarațiile actualului primar au fost catalogate drept o strategie.

"Partidele mici pot fi folosite și ca partide 'balama', dacă le pot spune așa, în care folosești platforma respectivă pentru a trece o lege, o moțiune, pentru a rezolva o situație politică de moment, ca mai apoi să dai și tu înapoi ceva. Acel ceva poate să fie, o funcție, un loc eligibil la o listă, că sunt locale, că sunt parlamentare, etc.

Există în sfera negocierii politice, pentru că despre negociere politică vorbim aici, situația în care un partid mic poate fi folosit ca un instrument politic ca să îți atingi o serie de obiective.", spune Radu Delicote.

Diana Șoșoacă a atras în ultima săptămână din februarie atenția printr-un scandal în propriul partid în care Silvestru Șoșoacă a devenit un opozant ferm al acesteia. SOS este cotat în sondaje la 6%, fiind singurul partid mic cu șanse reale de a face pragul pentru intrarea în Parlamentul României.

"SOS are șanse, pentru că are o platformă. Să definim altfel, partidul care are platforme de comunicare, care este centrat pe un lider puternic, cu carismă, nu neapărat prezent peste tot sau cel care are vizibilitate.

Televiziune, un site de știri care este celebru, șamd. De regulă, cam aici am observat în trecut că sunt partidele mici cu șanse mari de a intra în Parlament sau de a avea influență politică. Se poate să se și alipească pentru a intra în Parlament.", spune analistul.

Acesta a fost metoda prin care Diana Șoșoacă a ajuns senator alipindu-se AUR cu formațiunea sa de la Iași.

Locurile eligibile, un deziderat care naște conflicte

Fostul premier, Dacian Cioloş, ar putea deschide lista REPER la alegerile europarlamentare din iunie, susţin surse politice pentru News.ro. Pe această temă există deja tensiuni între actualii co-preşedinţi ai partidului, Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, miza fiind locul secund pe lista pentru Bruxelles. Cei doi sperau ca liderul partidului să vrea o funcție în România și ambii să candideze pe funcții eligibile.

Și alte partide mici au făcut astfel de calcule, fotolii de parlamentar sau europarlamentar sunt cu atât mai dificil de obținut în cazul unei alianțe politice, cum este și cazul "Dreapta Unită".

"Obiectivul pentru Forța Dreptei, nu știu și dacă și pentru PMP, este să își asigure prezența în Parlament.

Lupta, în general se dă pe voturi, și voturile îți aduc funcții pentru care candidezi, dar aceste funcții sunt eligibile sau neeligibile. Dacă obțin x voturi obțin un loc în Parlament, locul acela este eligibil, locul doi nu este, pentru că trebuie să îmi asigur locul.

Ca partid mic este foarte mare efortul, poate chiar imposibil. Lupta este pe locurile eligibile și pe notorietate, pentru că după ce ai intrat în Parlament sau ai obținut o victorie, automat crește notorietatea. Bătălia este pe termen mult mai lung pentru un partid mic. ", spune Radu Delicote.

Metoda prin care se mimează competiția

O altă metodă folosită în campanie, mai puțin detectabilă, este cea în care un candidat sau o formațiune atrage un anumit grup de alegători dar la final revine la bune relații cu un partid mare pentru a obține o funcție.

"Politica funcționează foarte pragmatic, în sensul în care liderii acceptă să facă și compromisuri pentru a-și atinge obiectivul. Poate să fie acesta un tip de înțelegere, o alta poate să fie te vom susține noi, sub radar, și o parte din voturi pot merge către tine, etc.

Există cazuri în istorie în care așa au reușit anumite partide să intre în Parlament.

Nu mă refer numai la noi, și în Bulgaria, și în Georgia am mai văzut. Partide foarte micuțe care au ajuns să intre în Parlament și după aceea la Guvernare pentru că au primit o susținere mascată, anumite partide mari și-au sacrificat voturile, pentru ca aceste partide mici să acceadă, pentru ca mai apoi să lucreze împreună.", spune analistul.

Această tactică ar presupune o relație de încredere pe termen lung cu alte partide și care nu are rezultatul garantat.

"Frontiera 'frăția partidelor' ca să fac o glumă. Te susțin ca să îmi asiguri majoritate parlamentară."

O nouă formațiune care să reușească pe cont propriu

Fără prea multe alianțe sau negocieri cu marile partide, la alegerile din 2020, AUR a reușit să surprindă atât prin rezultat cât și prin repeziciunea cu care a crescut partidul în intențiile alegătorilor.

Multe dintre sondajele de atunci nici nu măsurau formațiunea în calculele pe care le realizau. Ar mai putea exista astfel de surprize și în 2024?

"Loc este, pentru că în România, este o democrație, cu hibele pe care le are, este funcțională. Dreptul de a candida este prevăzut în constituție.

Acum nu știu câtă dorință are votantul român și cât interes pentru show-ul politic de zi cu zi. Mi se pare că din ce în ce mai puțin, realist, apropos de încrederea scăzută care există în instituțiile statului, Parlament, Instituția Prezidențială. Românul este plictisit deja, nu îi mai trebuie prea mult.

Cred că în cazul partidelor mici mai degrabă te uiți la lideri, la locomotivele de imagine și nu la formațiune. Cum e cazul PSD, PNL, USR.

Un astfel de exemplu este Forța Dreptei, care există mulțumită lui Ludovic Orban. Și SOS la fel, mulțumită Dianei Șoșoacă, sunt partide de lideri care se concentrează în jurul personalității liderilor.", spune Radu Delicote.