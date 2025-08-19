Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție

Autor: Silvia Salcie
Marti, 19 August 2025, ora 12:25
338 citiri
Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
Ilan Șor la congresul Blocului Victorie FOTO X/Ilan șor

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor 'Șansă', 'Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei' și 'Victorie' la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, magistrații respingând recursurile înaintate de aceste formațiuni, informează marți MOLDPRES.

Decizia CSJ confirmă hotărârile instanțelor inferioare și ale Comisiei Electorale Centrale, prin care cele trei partide - toate parte a Blocului politic al oligarhului fugar Ilan Șor - au fost excluse din competiția electorală.

Potrivit instanței, partidele vizate nu au prezentat documentația conform cerințelor legale, ceea ce a determinat respingerea definitivă a solicitărilor de a fi înregistrate în cursa electorală.

'(...) Criticile recurenților, așa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de art. 2451 din Codul administrativ și, prin urmare, nu sunt apte să influențeze admisibilitatea acestuia (...). Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale a libertății de exprimare și a libertății de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral. Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (...)', se menționează în hotărârea CSJ.

Astfel, Blocul 'Șor' rămâne fără reprezentare directă la scrutin, iar membrii și simpatizanții acestuia nu vor putea concura sub sigla celor trei partide.

Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă și produce efecte juridice imediate, scrie MOLDPRES, care amintește că la 28 septembrie 2025, în R. Moldova vor avea loc alegeri legislative.

