Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie

Guvernul a aprobat joi, 30 octombrie, Ordonanța de Urgență care prevede măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor parțiale la București, pentru Consiliul Județean Buzău și pentru alte 12 localități. Astfel, indemnizațiile pentru membrii și președinții birourilor electorale variază între 128 și 248 de lei pe zi, iar ordonanța prevede și un proiect pilot pentru facilitarea votului persoanelor nevăzătoare.

Proiectul de ordonanță de urgență propune următoarele indemnizații:

a) 225 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale judeţene, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestor birouri electorale;

b) 128 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;

c) 150 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, al oficiilor electorale şi al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticienii acestora;

d) 248 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;

e) 180 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii decât cei prevăzuţi la lit. d).

Ordonanța prevede și o indemnizație de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate pentru membrii birourilor și oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat în desfășurarea procesului electoral, potrivit Hotnews.

Personalul Ministerului de Interne angrenat în supravegherea procesului electoral va beneficia și el de o indemnizație de 188 de lei pe zi.

Proiect pilot de facilitare a procesului de vot pentru persoane nevăzătoare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) poate organiza și implementa un proiect pilot în cel puțin 6 secții de votare din municipiul București în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere, respectiv a creșterii accesului la procesul electoral a acestei categorii de alegători.

Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului pilot sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Guvernul va stabili ulterior prin hotărâre suma totală a cheltuielilor necesare pregătirii și organizării alegerilor din 7 decembrie 2025.

Coaliția a stabilit săptămâna trecută organizarea alegerilor parțiale din București și din restul pe data 7 decembrie 2025.

