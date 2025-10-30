Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:34
458 citiri
Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie
Ștampilă de vot FOTO:HEPTA

Guvernul a aprobat joi, 30 octombrie, Ordonanța de Urgență care prevede măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor parțiale la București, pentru Consiliul Județean Buzău și pentru alte 12 localități. Astfel, indemnizațiile pentru membrii și președinții birourilor electorale variază între 128 și 248 de lei pe zi, iar ordonanța prevede și un proiect pilot pentru facilitarea votului persoanelor nevăzătoare.

Proiectul de ordonanță de urgență propune următoarele indemnizații:

a) 225 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale judeţene, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestor birouri electorale;

b) 128 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;

c) 150 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, al oficiilor electorale şi al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticienii acestora;

d) 248 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;

e) 180 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii decât cei prevăzuţi la lit. d).

Ordonanța prevede și o indemnizație de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate pentru membrii birourilor și oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat în desfășurarea procesului electoral, potrivit Hotnews.

Personalul Ministerului de Interne angrenat în supravegherea procesului electoral va beneficia și el de o indemnizație de 188 de lei pe zi.

Proiect pilot de facilitare a procesului de vot pentru persoane nevăzătoare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) poate organiza și implementa un proiect pilot în cel puțin 6 secții de votare din municipiul București în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere, respectiv a creșterii accesului la procesul electoral a acestei categorii de alegători.

Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului pilot sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Guvernul va stabili ulterior prin hotărâre suma totală a cheltuielilor necesare pregătirii și organizării alegerilor din 7 decembrie 2025.

Coaliția a stabilit săptămâna trecută organizarea alegerilor parțiale din București și din restul pe data 7 decembrie 2025.

Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
Controversatul Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 și fost președinte al ANPC, a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, în...
Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"
Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"
Analistul Andrei Caramitru estimează că Ilie Bolojan are planuri foarte ambițioase, legate atât de guvern cât și de PNL, și că, pentru reușita acestor planuri, o etapă esențială ar fi...
#alegeri partiale Bucuresti, #sectii de votare, #Ordonanta de Urgenta , #stiri alegeri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD și AUR fac front comun împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul, chemat să dea socoteală în Parlament
  2. Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
  3. Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie
  4. Horațiu Potra se întoarce voluntar în România. Ministrul Justiției detaliază procedura
  5. Grindeanu dezlănțuie un nou atac la adresa lui Bolojan: "O guvernare nu stă într-un om, Olguţa a spus un lucru corect. Cineva trebuie să plătească, să fie responsabil"
  6. AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
  7. Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
  8. Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București: „Suntem oameni serioși”
  9. Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din Guvern: "Nimeni nu îți donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ce faci"
  10. Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"