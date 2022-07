Incident la dezbaterea între cei doi candidați pentru funcția de premier al Marii Britanii. Unul dintre organizatori a leșinat VIDEO

O dezbatere transmisă în direct între fostul ministru al Finanțelor Rishi Sunak și ministrul de Externe, Liz Truss, care candidează pentru funcția de premier, s-a oprit brusc marţi, 26 iulie, când s-a auzit o bubuitură puternică în studio, relatează Reuters.

Dezbaterea a fost găzduită de Talk TV şi cotidianul Sun. Discuțiile au fost întrerupte după ce redactorul politic al Talk TV, Kate McCann, a leşinat în direct.

Liz Truss a părut vizibil îngrijorată.

A existat ”o problemă medicală, nu este o problemă de securitate şi candidaţii sunt bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a News UK.

”Kate McCann a leşinat în emisie în seara aceasta (n.r. marţi) şi, deşi este bine, sfatul medicilor a fost să nu continuăm dezbaterea. Ne cerem scuze spectatorilor şi ascultătorilor noştri”, au transmis pe Twitter și reprezentanții Talk TV.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.