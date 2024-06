2024, anul independenților. În ce măsură poate da peste cap candidatura Anei Birchall calculele pentru prezidențiale

Deși data alegerilor prezidențiale este încă incertă, pe scena politică se conturează, timid, câteva nume de candidați. Se vehiculează numele lui Nicolae Ciucă din partea PNL, cel al lui Marcel Ciolacu din partea PSD, precum și câteva nume din tabăra USR. De partea cealaltă sunt independenții, Mircea Geoană, foarte bine cotat în sondaje, și, surpriza ultimelor zile, Ana Birchall, fost ministru PSD al Justiției, ieșită din viața politică o bucată de vreme.

Astfel, se prefigurează o cursă prezidențială în care intră doi foști pesediști, Birchall și Geoană, iar sondajele ulterioare urmează să ne arate cât de mult schimbă această candidatură calculele pentru prezidențiale.

Analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef al revistei Historia, este de părere că este greu pentru Ana Birchall să influențeze cursul alegerilor având în vedere că nu are un partid în spate care să o susțină, iar în ceea ce privește candidatura ei încă vorbim doar despre o intenție.

„Oricine are dreptul să candideze la alegerile prezidențiale și nu cred că, deocamdată, are un impact prea mare acest anunț al doamnei Birchall. Nu văd cum ar putea să influențeze, nu are nici o formațiune politică care să o susțină. Să vedem până la urmă dacă se menține în această intenție, pentru că mai e mult până la depunerea unei candidaturi, ținând cont și de numărul de semnături necesare, ceea ce este foarte greu de obținut pentru un candidat independent. Cel care vrea să strângă semnături, în România, dacă nu are un partid, își dă seama foarte repede că este o operațiune extrem de dificilă”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Deși nu crede că, în acest moment, Ana Birchall are greutate politică, analistul subliniază că, pe mai departe, ar putea avea o influență.

„Cred că ne aflăm în fața unui anunț, deocamdată. Nu știm ce va urma legat de această candidatură, dar, într-adevăr, să zicem, mai departe, poate avea un efect adiacent alegerilor. Adică să poată să influențeze lucrurile din interior ca fost membru PSD, ca fost membru al Guvernului, deci să atragă atenția din acest punct de vedere, dar nu cred că doamna Birchall are o greutate politică în acest moment”, a mai spus Ioniță.

Ion M. Ioniță este de părere că o comparație între Ana Birchall și Mircea Geoană nu se susține, având în vedere că Geoană vine din poziția de secretar adjunct al NATO, bine cotat în sondaje, având o platformă civică de susținători.

„Nu este singur. Bine, nu știm dacă cineva o susține pe doamna Birchall în acest moment, dar, încă o dată, domnul Geoană vine din cu totul altă poziție și vedem că are un electorat într-o proporție destul de mare, conform sondajelor. Deci, comparația nu se face în acest moment cu o persoană care a fost cândva în politică și de o bucată de vreme este foarte puțin cunoscută și foarte puțin activă în percepția publicului”, a mai spus Ioniță.

Jurnalistul punctează că greutatea funcției de la NATO pe care o are Geoană contează foarte mult în contextul actual, dar și conjunctura.

„Oamenii, în sondajele de opinie, întrebați de principalele lor preocupări spun că problema războiului din Ucraina și a securității reprezintă principalele preocupări, deci, este o bază solidă de la care Mircea Geoană pleacă. Plus că mai are și posibilitatea unor negocieri. Nu sunt închise eventuale negocieri politice cu formațiuni care și-ar putea arăta sprijinul pentru Mircea Geoană”, a mai spus acesta.

Jurnalistul crede că nu mai este loc de candidaturi „din afară”, fără sprijin politic.

„Avem deja un număr important de candidați, care aspiră să intre în turul al doilea, având în spate și partide politice puternice. Deci nu cred că mai este loc de candidaturi care ar veni din afară, fără sprijin politic, dar, încă o dată, să vedem cum se va desfășura această campanie electorală, pentru că suntem abia la început”, a mai spus Ioniță.

Analistul a explicat că este greu pentru independenți să-și susțină campania electorală, în primul rând din cauze financiare, dar și din cauze logistice.

„Pentru un candidat independent este extrem de greu să strângă numărul de semnături necesar și să intre în competiția electorală, inclusiv pentru Geoană, numai că Geoană se pregătește de multă vreme”, a mai afirmat Ion M. Ioniță.

Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a anunțat marți, 18 iunie, într-o postare pe Facebook, că își va depune candidatura ca independent pentru alegerile prezidențiale.

Mircea Geoană, deși nu a făcut un anunț oficial în acest sens, și-a arătat intenția de a candida independent anul acesta la prezidențiale, fiind cotat foarte bine în sondajele de opinie.

Totodată, acesta și-a lansat deja o platformă civică, „România renaște”, având grupuri de susținători pe Facebook și alte rețele de socializare.

Cine este Ana Birchall

Licențiată în Științe Juridice, Birchall scrie pe pagina sa personală că a fost primul român admis simultan la cursurile de masterat în drept la mai multe universităţi precum Yale, Harvard, Oxford, Cambridge şi New York University.

Birchall a fost deputat, membru supleant al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ministru delegat pentru Afaceri Europene, dar și viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, având o vechime în PSD care datează încă din 2005.

Ana Birchall a fost exclusă din partid odată cu Cozmin Gușă, în momentul în care la conducerea formațiunii se afla Viorica Dăncilă. Excluderea Anei Birchall a venit pe fondul dorinței sale de desființare a Secției Speciale pentru Investigare a Magistraților și a susținerii arătate față de guvernul Orban.

Birchall a ocupat funcția de ministru al Justiției în 2019.

