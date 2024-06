În ce măsură se poate repeta scenariul Iliescu-Vadim la alegerile prezidențiale din 2024: „Se poate crea o stare de spirit negativă”

Odată cu anunțarea oficială a candidaturii lui George Simion la președinție, apare posibilitatea reluării episodului din anul 2000, când Ion Iliescu a câștigat al doilea mandat împotriva lui Corneliu Vadim Tudor. Analiștii punctează acum că rezultatul va depinde însă de toți candidații, mai mulți împărțind același electorat.

Alegerile prezidențiale ale anului 2000 au adus un precedent rămas în memoria publică drept „alegerea răului cel mai mic”. În turul doi au rămas în cursă candidatul Ion Iliescu (PDSR-PUR-PSDR) și Corneliu Vadim Tudor (PRM), fapt care i-a adus succesul candidatului PDSR.

Factorii alegerilor din 2000

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că șansele repetării episodului sunt însă unele destul de mici, nefiind același context nici la nivelul țării, nici la nivelul forței partidelor. „Atunci erau împărțite candidaturile în zona convenției democratice. În plus, PNL este mult mai puternic la nivel local decât era PNȚ. Au fost o serie întreagă de erori care au fost făcute în 2000. Astăzi, problema nu este domnul Simion. Astăzi, problema candidaților celor două partide este Mircea Geoană, tot un candidat anti-sistem, deși fost reprezentant al sistemului”, a explicat Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Politologul a mai arătat că, spre deosebire de atunci, „nu există starea de spirit negativă din 2000”, când „eram după o lungă criză, în care nu apărea o alternativă”.

Cristian Pîrvulescu a mai punctat însă că „se poate crea, în condiții de război hibrid, o stare de spirit ca cea din 2000, care era o stare de spirit de isterie”.

Pe de altă parte însă, un alt factor important în cursă sunt și contracandidații. „Problema este că acum sunt candidați care pot ajunge mai sus. Atunci niciun candidat nu a reușit să depășească 15%”, iar AUR are o „forță relativă limitată de mobilizare, a mobilizat 15% din voturi, dar sub 10% pentru alegerile locale. Nu are bază”, a mai explicat Cristian Pîrvulescu.

Problema candidatului PNL, Nicolae Ciucă

Totodată, politologul a punctat că, în opinia sa, șeful PSD nu are probleme cu o intrare în turul doi, în timp ce reprezentantul PNL ar putea întâmpina dificultăți în urma scandalului de plagiat privind teza sa de doctorat. „E adevărat că dacă vom avea Lasconi, Ciucă, situația va deveni ceva mai complicată, dar în continuare contează partidul. În 2000, PNL era un partid slab. În 2024, PNL este un partid puternic, deci poate să ajungă în turul doi. Problema este că Lasconi și alții vor lua din scorul PNL”, a mai punctat specialistul, subliniind că problema care se pune este mai degrabă de persoane.

„Există foarte multă confuzie în zona PNL și a celor care ar putea să îl sprijine, dar asta nu înseamnă că nu este totuși un candidat în turul doi dincolo de ceea ce spuneau sondajele pre-electorale”, a mai adăugat Cristian Pîrvulescu, subliniind posibilitatea repetării rezultatelor de la ultimele alegeri locale în sondajele de opinie privind prezidențialele.

Și sociologul Ionaș Vladimir a punctat că rezultatul va fi dat de mulțimea candidaților.

„Este un scenariu plauzibil, evident. De foarte mult timp se discută despre posibilitatea reluării acestui scenariu. Probabil se fac inclusiv strategii pentru a se ajunge la un astfel de scenariu. Din punctul meu de vedere, depinde foarte mult de care va fi lista finală a celor care vor concura pentru funcția de președinte al României”, a explicat Ionaș Vladimir pentru Ziare.com.

Împărțirea voturilor între partidele suveraniste

Totodată, atât politologul Cristian Pîrvulescu, cât și sociologul Ionaș Vladimir, au adus în discuție și posibila candidatură președintei SOS, Diana Șoșoacă, care a reușit să ajungă în ultimele alegeri la Parlamentul European. „În primul rând, trebuie văzut dacă doamna Șoșoacă va candida. Eu cred că o va face, tocmai pentru a juca un rol important pe scena politică din interiorul României, pentru că la Bruxelles îi va fi greu să rămână în prim-planul luptelor politice de aici și atunci va avea nevoie de această candidatură. Doar dacă va reuși domnul Simion să poarte o negociere cu dumneaei să se retragă”, a arătat Ionaș Vladimir.

„Rămâne de văzut câți alți candidați vor fi pe această linie a suveraniștilor și cât vor rupe”, a mai spus sociologul, punctând că, pe de altă parte, vor conta și candidații pro-europeni.

În urma anunțării candidaturii șefului AUR, a fost anunțată și cea a șefului PNȚCD, Aurelian Pavelescu, al cărui slogan, potrivit Agerpres, va fi „un preşedinte pentru cei care n-au avut un preşedinte”.

Votul de protest

Sociologul Mircea Kivu a explicat pentru Ziare.com că avem toate șansele să vedem și un vot de protest la alegerile prezidențiale. „Este vorba de protest față de ce reprezintă, să zicem, partidele clasice. (...) Acum nu garantez că un astfel de vot va aduce un candidat din categoria asta populistă în turul doi. Pentru că, chiar voturile astea care ar putea să se bucure de dorința de a candida, se împart între mai mulți candidați”.

La alegerile din 2000 au mai candidat Theodor Stolojan (PNL), Mugur Isărescu (candidat independent), Gyorgy Frunda (UDMR), Petre Roman (PD) și Teordor Meleșcanu (APR), Gheorghe Eduard Manole (candidat independent), Graziela-Elena Birla (candidat independent), Paul-Philippe Hohenzoller (PRN), Ion Sasu (PSM), Niculae Cerveni (PLDR). Lupta finală a fost purtată însă câștigată de Ion Iliescu, care a dublat scorul obținut de Corneliu Vadim Tudor.

