Alianță-surpriză! George Simion vrea guvern cu USR, anti-PSD+PNL. Cine mai e invitat la masa negocierilor

George Simion a făcut planul pentru alianța anti-PSD+PNL. Liderul AUR susține că e pregătit să încheie tensiunile cu Diana Șoșoacă. Mai mult, președintele formațiunii suveraniste speră că va reuși să ajungă la un consens chiar cu președinta USR, Elena Lasconi.

În opinia lui George Simion, alianța PSD+PNL nu poate fi învinsă decât dacă toate celelalte forțe se vor coaliza. Inclusiv consultantul politic Cozmin Gușă - când rival, când prieten - este așteptat la masa negocierilor.

„Și Cozmin și doamna Șoșoacă, și doamna Lasconi și domnul Constantinescu sunt bineveniți marți și miercuri, 27 și 28 august, la Parlament, pentru a ieși fum alb din direcția opoziției, pe care interesele PSD și PNL o vor atât de fragmentată", a notat Simion, pe blogul său.

Simion vrea să închidă conflictul cu Gușă, dar încă îl acuză de fake news.

„Am trecut prin tot felul de acuzații făcute la adresa mea la Gold FM. Totul a început de când a fost povestea legată de condiționarea unei candidaturi la prezidențiale la pachet cu cea de la Primăria Capitalei a lui Cozmin Gușă.

Ads

Cea mai nouă, pentru că nu știu dacă va fi și ultima, este cea de azi: aceea că sunt consiliat de un oarecare Bogdan Popescu, consilier al lui Ciolacu.

Nu îl cunosc pe individ, nu îi cunosc pe consilierii lui Marcel Ciolacu și nu aș lucra cu ei pentru că nu prea îmi par competenți. Îl vedeți cu toții pe Marcel Ciolacu și greșelile pe care le face", a precizat Simion.

Liderul AUR încă mai speră, totuși, că Gușă poate-i fi prieten.

George Simion mai susține că este pe locul al doilea în intențiile pentru alegerile prezidențiale.

„Faptul că sunt plasat pe locul doi în intențiile pentru alegerile prezidențiale nu se datorează unor mașinațiuni inventate de unii sau de alții, ci realității din teren: îmi iau treaba în serios în timp ce pleiada de politicieni și așa-ziși consultanți din ultimii ani se ocupă doar de lovituri de palat.

Eu, dacă greșesc, îmi asum, dar important e să nu persiști în greșeală. Și din fiecare greșeală înveți.

Ads

Întrebarea la care nu am încă un răspuns este dacă am greșit în privința lui Cozmin Gușă crezând că nu are alt interes decât să aibă un președinte suveranist, primul după Nicolae Ceaușescu, după cum s-a exprimat chiar el, și crezând că este un prieten.

Alții m-au avertizat că sunt naiv și Cozmin Gușă nu vrea să ofere doar sfaturi, ci să ne paraziteze.

Eu prefer să rămân naiv și să îl cred, pe mai departe, un prieten. Timpul decantează mult mai bine lucrurile și voi vedea, la final, dacă am avut dreptate sau nu", a precizat Simion.

PSD+PNL, sigure de guvernare și din 2025, în lipsa unei opoziții solide

Potrivit cifrelor din sondaje, AUR are doar 13-17%, USR 8-10%, iar SOS, în jur de 5%. Practic, fără o alianță solidă, care să atragă, eventual, și alte partide, PSD+PNL sunt de neîndepărtat de la Guvern.

În luna mai, Ziare.com a discutat cu liderii AUR și USR despre o eventuală guvernare. Reprezentanții partidelor nu au respins categoric o posibilă alianță „de nevoie", anti-PSD+PNL - VEZI AICI .

Ads