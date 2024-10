Șampanie de ”aur”, deschisă în urma invalidării candidaturii Dianei Șoșoacă. Cum a petrecut femeia care a sesizat CCR VIDEO

Amalia Bellantoni, una dintre cele două persoane care au sesizat CCR față de candidatura Dianei Șoșoacă, a deschis o șampanie în semn de sărbătoare, după decizia Curții. Fosta aliată a europarlamentarei a făcut un live pe Facebook în care se bucură că ”România a fost salvată”.

„Toată România este salvată de cea mai falsă persoană, care, din nefericire, a dus naționalismul în derâdere. Mulțumesc tuturor celor cu care am făcut echipă, ca să luptăm împotriva acestui monstru care a fost creat în politica românească. Mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a salvat. Voi deschide o șampanie. Am demonstrat că semnăturile au fost false, că ea (n. red – Diana Șoșoacă) nu are ce căuta să reprezinte România nicăieri. Ceea ce a făcut Diana Șoșoacă pentru români, până în momentul de față, a fost doar o mare minciună, o mare derâdere. Spun un singur lucru: să ne ajute Dumnezeu să avem un președinte adevărat”, spune Bellantoni.

Bellantoni a criticat gesturile făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă și spune că aceasta nu are ce căuta printre candidații la președinție.

”Legea trebuie respectată de toți, mai ales de cei aleși la putere, plătiți din bani publici. Îmi doresc să îmi cresc copiii în România și soțul meu, cetățean străin, să fie mândru că trăiește în România. A fi patriot nu înseamnă a învrăjbi oamenii, a fi patriot nu înseamnă a înjura biserica, a fi creștin ortodox nu înseamnă a ridica icoana împotriva cuiva. Să candidezi la președinție înseamnă să respecți legea. Diana Șoșoacă nu are ce căuta”, a mai declarat aceasta.

Bellantoni a ținut să precizeze că deschide șampanii „de aur”, pe care le ținea pentru a le deschide când Diana Șoșoacă devenea europarlamentar.

”După ce a devenit europarlamentar, a dat afară pe toată lumea. Evident, m-a dat afară și pe mine. Șampaniile acestea le voi deschide acum în cinstea invalidării candidaturii Dianei Șoșoacă la președinția României. Asta înseamnă că statul român încă funcționează”, a mai declarat aceasta.

CCR a anulat o hotărâre a Biroului Electoral Central și a respins candidatura la Președinția României a Dianei Șoșoacă. Președinta SOS România și-a depus din nou candidatura duminică, 6 octombrie.

Amalia Bellantoni, devenită cunoscută prin participarea la emisiunea de gătit de la Antena 1 „Chefi la Cuțite”, a fost pe lista SOS la alegerile parlamentare din 9 iunie.

Cea poreclită „Scorpia" a fost stewardesă, iar împreună cu soțul ei, cetățean italian, gestionează un mic restaurant, în Capitală. Amalia a participat la diverse proteste în București, alături de Diana Șoșoacă, apoi la talk-show-uri și emisiuni de scandal.

„Scorpia" a legat o bună prietenie cu Șoșoacă, ce s-a rupt după alegerile din iunie 2024. Exclusă din formațiune, Amalia a acuzat-o pe europarlamentară de conducere dictatorială a partidului și de comiterea unor nereguli în ce privește finanțele SOS.

Bellantoni a încercat din răsputeri să se răzbune. Astfel, a făcut demersuri pentru blocarea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale.

„Am un memoriu și o contestație pe care le vom prezenta BEC, prin care contestăm listele de semnături care vor fi depuse pentru candidatura Danei Șoșoacă, pentru că circa 80 sunt strânse în fals, adică sunt copii xerox care au fost aduse. Este opinia mea pentru că, în momentul de față, partidul SOS nu mai are niciun fel de membru activ, toți au fost destituiți. Chiar și consilierii aleși pe listele partidului SOS au fost înlăturați din funcții numai ca Diana Șoșoacă să vândă locurile care au avut succes pe alegerile locale pentru parlamentare”, declara Bellantoni, citată de Realitatea.net.

