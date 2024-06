Candidatură-surpriză la prezidențiale: ”Sunt aici să fac vocile românilor să răsune clar și răspicat”

Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a anunțat marți, 18 iunie, într-o postare pe Facebook, că își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale.

Birchall a fost exclusă în 2019 din PSD.

„Am fost crescută să nu-mi plec capul și să nu-mi feresc privirea în fața nedreptății. Am fost educată și m-am pregătit profesional să fiu cinstită, responsabilă, să înțeleg legile și să le folosesc pentru binele oamenilor. Acest lucru mi l-au insuflat bunicii și părinții mei. Să am curaj să mă lupt pentru ceea ce este drept. Candidez pentru că iubesc această țară. Fără compromisuri. Am simțit mereu că este datoria mea să răspund nevoilor și speranțelor românilor.

România nu își poate descătușa potențialul, nu poate crește, atâta timp cât totul se clădește pe nisipurile mișcătoare ale corupției organizate și ale imposturii. Sunt milioane de voci de români care cer o țară în care să creadă. Sunt aici să le fac vocile să răsune clar și răspicat. Să le redau încrederea”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Exclusă din PSD

Fosta ministră a Justiției a fost exclusă din partid odată cu Cozmin Gușă, în momentul în care la conducerea formațiunii se afla Viorica Dăncilă. Excluderea Anei Birchall a venit pe fondul dorinței sale de desființare a Secției Speciale pentru Investigare a Magistraților.

Birchall a ocupat funcția de ministru al Justiției în 2019.

Cine este Ana Birchall

Licențiată în Științe Juridice, Birchall scrie pe pagina sa personală că a fost primul român admis simultan la cursurile de masterat în drept la mai multe universităţi precum Yale, Harvard, Oxford, Cambridge şi New York University.

Birchall a mai fost deputat, membru supleant al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ministru delegat pentru Afaceri Europene, dar și viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, având o vechime în PSD care datează încă din 2005.

