Cum vrea Ana Birchall, fost ministru al Justiției, să ajungă președinte al României: „Sunt singura care a lucrat îndeaproape cu administrația Trump”

Candidat la raport. Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat pentru data de 24 noiembrie, iar cel de-al doilea, pe data de 8 decembrie. Până acum, din partea candidaților, dezbateri ample față în față nu au avut loc. În schimb, această campanie a fost marcată mai degrabă de ironii, atacuri la persoană și controverse.

În acest context, Ziare.com a discutat cu mai mulți aspiranți ai funcției de la Palatul Cotroceni despre inițiativele concrete pe care vor să le implementeze, respectiv despre modul în care ar putea influența politica internă și politica externă din calitatea de președinte.

După Mircea Geoană și Elena Lasconi, cel de-al treilea candidat cu care Ziare.com a discutat este Ana Birchall. Pentru a ajunge președinte, fosta ministră propune un plan concentrat pe reforma administrativă, reforma justiției și a educației. În plan extern, Ana Birchall susține că este candidatul cel mai potrivit pentru dezvoltarea parteneriatului cu SUA, respectiv cu administrația Donald Trump.

- Dacă veți ajunge președinte al României, care vor fi principalele 3 priorități ale dumneavoastră, realiste, fezabile? Cum le veți realiza?

- La 35 de ani de la Revoluție, România are nevoie de o schimbare profundă. Este timpul să clădim România Încrederii – o țară respectată și puternică în Europa și în lume, o Românie inovatoare, cu o economie adaptată viitorului, condusă de o diplomație activă, nu doar de imagine.

Trebuie să transformăm administrația publică și politică: fără corupție și favoritisme: Toleranță zero pentru corupție prin reformarea cadrului juridic și măsuri clare de prevenire; guvernare responsabilă și profesionistă: pozițiile de conducere să fie ocupate de profesioniști, selectați pe baza competenței, nu a apartenenței politice; transparență totală: digitalizarea completă a administrației și acces liber la informațiile publice, astfel încât fiecare cetățean să aibă încredere în stat. O guvernare transparentă și eficientă este esențială pentru restabilirea încrederii cetățenilor în instituții. Aceasta va reduce corupția și va îmbunătăți calitatea serviciilor publice, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică.

Avem nevoie de o justiție independentă, responsabilă și puternică, esențială pentru România Încrederii: reforma Justiției, pentru a garanta independența. Niciun om politic nu va mai influența justiția; legea trebuie să fie aceeași pentru toți.

Instituții publice eficiente și responsabile: toate structurile statului să fie orientate spre cetățean, nu spre interese private. Consolidarea statului și a justiției este esențială pentru a asigura o justiție independentă, eficientă și responsabilă, capabilă să combată corupția, să protejeze drepturile cetățenilor și să asigure încrederea în instituțiile publice, astfel contribuind la stabilitatea și demnitatea societății.

Educația trebuie să fie orientată spre viitor, adaptată schimbărilor tehnologice: focus pe științe exacte, tehnologie, inginerie și matematică (STEM), inteligență artificială și digitalizare. De asemenea, promovarea competențelor practice: crearea de centre de învățare pe tot parcursul vieții pentru reconversie profesională. Nu în ultimul rând, încurajarea talentului național: sprijin pentru tinerii inovatori și acces la resursele necesare pentru dezvoltarea lor în țară. O educație de calitate este fundamentul unei economii inovative. Tinerii bine pregătiți vor contribui la competitivitatea României în economia globală și vor reduce migrarea forțată a talentelor.

Mai mult, trebuie prioritizate: modernizarea economiei și încurajarea inovației, un sistem de sănătate eficient, competitiv și preventiv, descentralizarea - reforma administrativ-teritorială. În plus, România trebuie să-și revendice un loc de lider în regiune. O poziție activă în diplomație va ajuta România să devină un actor respectat în comunitatea internațională, consolidând astfel securitatea și prosperitatea națională.

- Cum trebuie România să se raporteze la relația cu Rusia și cu Ucraina?

România nu va fi niciodată în siguranță cu Rusia la granița noastră. Rusia lui Vladimir Putin duce un război hibrid, folosește informații false. Rusia lui Putin vine cu tancuri, nu cu flori, ne aducem aminte ce s-a întâmplat în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial. O prezență militară rusă consolidată la frontierele României ar aduce riscuri directe pentru țara noastră și întreaga regiune a Mării Negre.

În contextul războiului din Ucraina, poziția României trebuie să fie una de solidaritate față de suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor noștri. Sprijinul nostru față de Ucraina rămâne esențial. Mai mult decât atât, România trebuie să fie parte activă în procesul de reconstrucție a Ucrainei, când situația o va permite. Acesta nu este doar un gest de solidaritate regională, ci și o oportunitate economică majoră pentru țara noastră. Firmele românești trebuie să fie prezente în acest efort de reconstrucție, contribuind cu expertiza și resursele lor, ceea ce va întări relațiile economice bilaterale și va deschide noi piețe pentru companiile românești.

- Cum vedeți dezvoltarea parteneriatului cu SUA? Dar relația cu blocul BRICS?

Toți contracandidații s-au întrecut să-l felicite pe președintele ales, Donald Trump, pentru câștigarea celui de-al doilea mandat, dar eu sunt singura care a lucrat îndeaproape cu administrația sa încă din primul mandat. Aceasta nu este doar o victorie pentru el, ci și pentru toți cei care cred într-o economie funcțională, în investiții generatoare de locuri de muncă și în relații internaționale de pe urma cărora cetățenii câștigă cu adevărat.

În calitate de vicepremier pentru parteneriatele strategice ale României și ministru al Justiției, am lucrat direct și am construit o punte solidă între România și administrația Trump, punând bazele unor proiecte strategice care au adus beneficii clare pentru țara noastră. Am deblocat proiectele energetice de la Cernavodă, am deblocat și avansat aderarea României la OECD, am interzis 5G chinezesc - fiind o problemă de securitate națională - și am colaborat eficient pentru combaterea corupției și criminalității. Aceste fapte nu sunt doar promisiuni, sunt rezultate concrete, care vor rămâne pentru România și români.

România trebuie să prioritizeze parteneriatele strategice pe care le are deja, aliniindu-se politicii de descurajare a Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

În același timp, trebuie să păstreze un dialog prudent cu China și țările BRICS, având în vedere oportunitățile economice, dar fără a compromite securitatea națională și angajamentele față de aliații occidentali. Sferele de influență sunt într-o continuă reașezare, iar diplomația nu este o știință exactă – o strategie coerentă și echilibrată necesită analiza atentă a numeroși factori și informații confidențiale, evaluate într-un mod complex.

Cine este Ana Birchall

În vârstă de 51 de ani, Ana Birchall este de profesie avocat. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției în perioada aprilie - octombrie 2019, din partea PSD. De asemenea, în ianuarie - iunie 2017, Birchall a îndeplinit funcția de ministru pentru Afaceri Europene.

Ana Birchall candidează la alegerile prezidențiale în calitate de independent. În ianuarie 2020, Birchall și-a dat demisia din grupul parlamentar PSD. În noiembrie, ea fusese dată afară din PSD, de către fostul președinte al social-democraților, Viorica Dăncilă. Birchall, în calitate de ministru PSD, nu a fost de acord cu legile justiției, din perioada „Dragnea-Dăncilă".

