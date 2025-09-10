Propunerea AUR privind înființarea unei comisii pentru anchetarea anulării alegerilor prezidențiale, respinsă. George Simion: „Asta trebuie să facă Nicușor Dan!”

Solicitarea partidelor AUR și POT privind înființarea unei comisii pentru anchetarea anulării alegerilor prezidențiale din 2024 a fost respinsă în urma votului din Camera Deputaților, miercuri, 10 septembrie.

În cadrul comisiei parlamentare ar fi urmat să facă parte membri din toate partidele. Însă, potrivit primelor informații, propunerea ar fi primit de două ori mai multe voturi „împotrivă” decât „pentru”.

Iată expunerea de motive a inițiatorilor:

„Anul 2024 a adus un precedent fără echivalent în istoria post-decembristă a României - anularea alegerilor prezidenţiale. Pentru prima dată după 1989, milioane de voturi exprimate liber de cetăţeni au fost aruncate la coş printr-o hotărâre a Curţii Constituţionale, urmată de măsuri administrative adoptate de Biroul Electoral Central şi de Autoritatea Electorală Permanentă. În urma turului 1 al alegerilor, a existat un câştigător clar: domnul Călin Georgescu, susţinut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente şi dinamica campaniei, indicau faptul că acesta urma să câştige şi turul 2. Procesul electoral a fost însă brusc întrerupt, turul 2 fiind stopat în timpul votării, iar întreaga procedură democratică a fost anulată. În lipsa unei informări transparente, opinia publică, mediul politic şi partenerii internaţionali nu cunosc nici până astăzi: cine a iniţiat procedurile de anulare, care au fost probele şi documentele ce au fundamentat deciziile, dacă s-au respectat principiile constituţionale şi regulile democratice, dacă instituţiile statului şi-au depăşit atribuţiile constituţionale şi dacă anularea a fost rezultatul unor presiuni interne sau externe”.

Iniţiatorii spun că "este evident pentru majoritatea covârşitoare a cetăţenilor români faptul că anularea alegerilor a urmărit un scop politic clar: împiedicarea accesului la funcţia supremă în stat a unui candidat incomod pentru establishment şi 'înfiletarea' la Cotroceni a unui om al sistemului".

Comisia va avea misiunea de a investiga obiectiv şi complet aceste circumstanţe şi de a stabili responsabilităţi politice şi instituţionale, mai menţionează deputaţii AUR şi POT în expunerea de motive.

Între timp, dezbaterile și suspiciunile privind anularea alegerilor prezidențiale. Liderul AUR, deputatul George Simion, a susţinut un discurs, în parlament. El a făcut referire inclusiv la „preşedintele numit, Nicuşor Dan”.

„Aţi ales să menţineţi Curtea Constituţională în procesul electoral la alegerile prezidenţiale. Aţi respins acest proiect de lege al opoziţiei după cum astăzi, în Parlament, în ciuda afirmaţiilor pompoase ale Alinei Gorghiu, aţi ales să puneţi gunoiul sub preş cu privire la hărţuirea sexuală a studentelor. Astăzi, un om care a câştigat alegerile este chemat la IPJ pentru controlul judiciar (...), asta este forma voastră de a opri orice reformă în statul român. (...) Preşedintele numit, Nicuşor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor. Le-aţi văzut cu toţii, nu?", a transmis liderul AUR.

În aceeași ședință, deputații au respins și propunerea legislativă AUR și S.O.S. România de modificare a Legii nr. 47/1992, care viza limitarea atribuțiilor Curții Constituționale în procesul electoral. Propunerea prevedea ca invalidarea oricărui tur să fie posibilă doar pe baza unei contestații temeinic motivate și pentru fraude grave, excluzând posibilitatea anulării din oficiu.

