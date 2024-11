Fostul ministru Romașcanu susține că n-a semnat nimic în favoarea AUR: "Domnule Ciucă, aveți ministrul culturii de 1 an și jumătate"

Senatorul PSD Lucian Romașcanu respinge acuzația că, în fosta lui calitate de ministru al Culturii, ar fi aprobat să se acorde partidului AUR un spațiu în care acum ar funcționa un grup de troli.

Romașcanu transmite această replică în seara de 15 noiembrie 2024, printr-un mesaj postat pe Facebook. Acuzația la adresa lui Romașcanu fusese anterior formulată de președintele PNL, Nicolae Ciucă. Trolii aflați în serviciul AUR ar fi implicați în actuala campanie electorală, sugera Ciucă.

"Domnul Ciucă merge încet și sigur spre o zonă cu nuanțe patologice. Din tot ceea ce am crezut că reprezintă acest domn s-a cam ales praful. Nu am semnat nimic, niciodată pentru sau în favoarea AUR! Domnule Ciucă, aveți ministrul culturii de 1 an și jumătate. Dacă există așa ceva, nu pot decât să cred că doamna Turcan protejează candidatul pe care îl promovați cu atâta obstinație și pe care Răzvan Bogdan a declarat că îl votează în turul doi. Și cu care aleșii dumneavoastră locali nu se opresc din a face alianțe la nivel local. George Simion ar trebui să vă mulțumească public. Ce să zic, spor să aveți!", a scris Lucian Romașcanu pe Facebook.

