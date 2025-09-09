AUR vrea comisie de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. "Vă place sau nu vă place, Călin Georgescu va veni în fruntea acestui stat" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:44
AUR propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pe fondul acuzațiilor că milioane de voturi au fost anulate printr-o decizie a Curții Constituționale, și acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, care se opune inițiativei, că favorizează statul paralel.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a declarat că fostul candidat Călin Georgescu a câștigat alegerile și va veni la putere, indiferent de opoziția coaliției.

"Vă place sau nu vă place, Călin Georgescu a câștigat alegerile, Călin Georgescu va veni în fruntea acestui stat mai devreme sau mai târziu. Înțeleg să vă fie frică. Știți foarte bine ce ați făcut și ce aveți de ascuns. Deși s-au anulat alegerile, nu există nici până în ziua de astăzi nici măcar o urmă de vinovăție din partea statului român. Pentru că n-am văzut nicio explicație pertinentă, dar stați să fabricați dosare ca în anii '50. În anii '50 se producea aceeași măscăreală. Acuzăm, acuzăm, poate s-o lipi ceva. Unde am auzit asta, mă? KGB, Stalin, ăștia de care o veniți voi mereu", a spus Velcescu.

Valeriu Munteanu, deputat al aceluiași partid, afirmă că milioane de voturi libere au fost anulate printr-o decizie a Curții Constituționale.

"Până astăzi nu este clar cine a inițiat procedurile de anulare. Ce documente au stat la baza deciziei? Dacă au fost respectate principiile constituționale, dacă instituțiile statului și-au depășit sau nu atribuțiile. Și dacă anularea a fost rezultatul unor presiuni interne sau, cel mai probabil, externe. Rapoartele internaționale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA, au consemnat anularea ca pe o vulnerabilitate democratică majoră. România este acum semnalată ca un stat aflat în risc sistemic privind respectarea statului de drept și a dreptului fundamental la vot. Ați folosit acest instrument al Curții Constituționale împotriva unui candidat. În situația în care Forul Suprem, Parlamentul, nu va clarifica această lege, această bâtă a Curții Constituționale va rămâne și, poate data viitoare, nu vrem acest lucru, va funcționa într-o altă direcție", susține Munteanu.

