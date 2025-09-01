"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:57
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Urnă de vot Foto: Pexels

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunţat luni, 1 septembrie, iniţierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

”Parlamentarii AUR şi POT vor depune toate demersurile pentru constituirea acestei comisii, ea reprezentând un instrument esenţial pentru apărarea democraţiei constituţionale şi a statului de drept, împotriva abuzurilor şi manipulărilor sistemului politic şi instituţional”, a transmis, luni, AUR, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii AUR afirmă că, în urma turului I al alegerilor prezidenţiale din 2024, ”a existat un câştigător clar: domnul Călin Georgescu, susţinut de o largă majoritate a electoratului”.

”Toate datele, inclusiv sondajele independente şi dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câştige şi turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale, fără ca până astăzi să existe o explicaţie clară. Partidele sistemului şi Nicuşor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit AUR, ”anularea alegerilor a urmărit un scop politic clar: împiedicarea accesului la funcţia supremă în stat a unui candidat incomod pentru sistem”.

”Românii au dreptul să ştie de ce votul lor a fost anulat şi cine poartă responsabilitatea pentru acest abuz care afectează grav democraţia. De altfel, rapoartele internaţionale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului, au menţionat explicit anularea alegerilor ca pe o vulnerabilitate democratică majoră. Parlamentul României are obligaţia democratică de a clarifica circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv şi complet circumstanţele care au dus la anularea alegerilor şi de a stabili responsabilităţi politice şi instituţionale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit formaţiunii, comisia va audia reprezentanţi ai instituţiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI şi alte structuri cu atribuţii directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le aşteaptă.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024 - în care Călin Georgescu s-a clasat pe prima poziţie, urmând a intra în turul al doilea cu candidatul USR Elena Lasconi - a fost anulat de către Curtea Constituţională, întreg procesul electoral fiind reluat.

