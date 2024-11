Se anunță „noaptea cuțitelor lungi în PNL”. Bolojan, mesaj care dă fiori conducerii: „Există o răspundere”

Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat duminică seara, 24 noiembrie, imediat după afișarea rezultatelor exit-poll care-l dau pe Nicolae Ciucă cu mult în afara podiumului, că rezultatul trebuie asumat de conducerea și strategii partidului și speră că vor fi luate deciziile corecte.

„În ceea ce privește votul pentru PNL. Avem rezultate diferite în funcție de sondaje pentru candidatul PNL, dar, așa cum arată aceste rezultate, candidatul nostru nu este pe podium. Asta înseamnă că votul pe care l-au dat românii astăzi este sub potențialul PNL, orice s-ar spune”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL Bihor a vorbit și despre fragmentarea votului de dreapta

„Pentru fiecare rezultat, în orice sistem democratic, există o răspundere pe care strategii și conducerea partidului trebuie a și-o asume, mai ales când există o diferență între prognoze și rezultate”, a mai spus acesta.

Acesta a vorbit despre două variante pe care PNL le are după aceste alegeri.

PNL are două posibilități. Sau să înțeleagă această lecție și să ia anumite decizii și să înțeleagă că partidul trebuie să fie, într-adevăr, un factor de modernizare pentru România și să-și reprezinte electoratul, sau, dacă va continua tot in aceasta formula, înseamnă ca rezultatele sunt cele așteptate. Noaptea este un sfetnic bun si am încredere în decizii corecte în zilele următoare”, a încheiat liderul liberal de la Bihor.

