Curtea Constituțională a României a cerut joi, 28 noiembrie, renumărarea tuturor voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale. Noua numărătoare ar putea, sau nu, schimba ierarhia stabilită duminică, 24 noiembrie, mai ales că Elena Lasconi l-a depășit pe liderul PSD Marcel Ciolacu doar cu 2700 de voturi.

În cazul în care aceasta ar fi noua realitate, Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, a fost întrebat la Antena 1 ce va face partidul său în situația dată.

"Dacă vom ajunge în această situație, PNL va trebui să ia o decizie, dar nu pot eu astăzi de unul singur să anunț o decizie. Eu cred că după alegerile parlamentare, după ponderea fiecărui grup parlamentar, se va putea profila o coaliție.

Pe de altă parte, trebuie să discutăm cinstit. România e precum o mașină în care nu tot sistemul de conducere este la președinte sau la premier. Unii au volanul, alții au schimbătorul de viteze. Deci dacă nu ai o colaborare sau măcar un respect între acești factori, gândiți-va cum se va guverna România în anii următori.

Am văzut exemple când de bine, de rău, au lucrat împreună pentru România, ceea ce e un plus. Se duce președintele României să ne reprezinte în structurile europene, ia niște decizii și dacă nu se înțelege cu premierul, ele nu pot fi puse în practică. Și am avut așa situații. Ideea e foarte clară. Fiecare dintre partide candidează duminică", a declarat Ilie Bolojan.

După ce Curtea Constituțională a României a decis, joi, 28 noiembrie, ca toate cele 9,4 milioane de voturi să fie renumărate, până vineri, 29 noiembrie, la ora 14:00, când se va reuni într-o nouă ședință, Biroul Electoral Central a amânat termenul pentru renumărarea voturilor până duminică, 1 decembrie, ora 22:00.

