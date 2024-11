Niciun lider de partid, nici chiar Ciucă, nu vrea cu adevărat să-l pună premier pe Bolojan, susține Geoană: "Efectiv îl folosesc"

Candidatul independent la președinție, Mircea Geoană, se arată convins că nici reprezentantul PSD, nici candidatul USR și nici măcar președintele PNL nu l-ar desemna pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.

”Domnul Bolojan, dacă vor câștiga ceilalți, nu-l pune nimeni, iar dacă domnul Ciucă, printr-un miracol pe care astăzi nu îl văd posibil, ajunge președinte, cred că mai degrabă pe Klaus Iohannis l-ar pune prim-ministru decât pe Bolojan. Bolojan este adversarul lui principal în partid”, susține Geoană.

”Întrebarea, apropo de salvatorul națiunii, domnul Bolojan, pe care îl simpatizez și îl respect foarte mult, e un liberal autentic, este singurul care s-a opus subordonării PNL-ului față de Iohannis și singurul care s-a opus subordonării PNL-ului față de PSD. El este un liberal autentic, mesajul lui este de liberal autentic și îmi place să aud liberali autentici pentru că trebuie să avem un partid de centru-dreapta care să respecte locul acestui partid. Dar, fie vorba între noi, dacă punem întrebarea corectă, nu este cine îl propune pe Bolojan. Îl propune și Ciolacu, și Lasconi, și niciunul nu vrea să-l pună, de fapt. Toată lumea minte, se ascund în spatele unui om mai onorabil decât dânșii, dar întrebarea este: cu Ciolacu și cu Simion în turul doi, și cu un bloc PSD de 40% și cu un bloc extremist de 35-40%, de unde sunt voturi ca să-l pui pe domnul Bolojan premier? Asta este întrebarea!”, a afirmat Mircea Geoană, joi seară, la B1 TV.

El a spus că ”este clar că domnul Bolojan este gata să preia conducerea partidului” în cazul în care liderul liberal Nicolae Ciucă va pierde alegerile prezidențiale, fapt pe care Mircea Geoană îl consideră foarte posibil.

”Nimeni din cei trei nu sunt sinceri propunându-l pe domnul Bolojan. Niciunul. Ciolacu sub nicio formă, pentru că dacă îi iese combinația cu Simion, nu are nevoie de PNL și pune un PSD-ist, pe cine vrea el. La domnul Ciucă, este clar că domnul Bolojan este cel care este gata să preia conducerea partidului. Haideți să fim serioși! Cine este acum cel care va prelua partidul după ce domnul Ciucă nu intră în turul doi? Domnul Bolojan și echipa sa! Iar doamna Lasconi, în mod evident, încearcă să fure niște voturi de la PNL, dar de ce să nu dea prim-ministru la USR dacă va câștiga președinția? Deci efectiv îl folosesc, pentru că are o reputație bună, pe domnul Bolojan. Părerea mea este că deja pare neserios. E un fel de competiție pentru domnul Bolojan. Domnul Bolojan, dacă vor câștiga ceilalți, nu-l pune nimeni, iar dacă domnul Ciucă, printr-un miracol pe care astăzi nu îl văd posibil, ajunge președinte, cred că mai degrabă pe Klaus Iohannis l-ar pune prim-ministru decât pe Bolojan, Bolojan este adversarul lui principal în partid”, a adăugat Mircea Geoană.

