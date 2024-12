Călin Georgescu, acuzat de antisemitism și negaționism. ”Sper ca românii să recunoască miza și să acționeze cu grijă și responsabilitate”VIDEO

Andrew Baker, Director al Afacerilor Evreiești Internaționale în Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee) și reprezentant personal al președintelui în exercițiu al OSCE pentru combaterea antisemitismului, a transmis o scrisoare către președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe Luminița Odobescu în care și-a arătat îngrijorarea față de discursul public al candidatului Călin Georgescu.

Andrew Baker, care a fost decorat atât de Klaus Iohannis, cât și de fostul Traian Băsescu, le-a transmis celor doi oficiali români că discursul lui Călin Georgescu ”alimentează flăcările antisemitismului, promovează revizionismul Holocaustului și sfidează scopul esențial al NATO”.

”Primul tur al alegerilor prezidențiale din România de săptămâna trecută a adus victoria unui candidat care reprezintă o anatemă pentru tot ceea ce am lucrat împreună. Este o persoană care alimentează flăcările antisemitismului, care promovează personal revizionismul Holocaustului și care, prin opiniile sale politice, sfidează scopul esențial al NATO. Cu siguranță, acesta nu poate fi un indicator al României de astăzi”, declară Baker care consideră că relația strânsă bilaterală între România și SUA ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

”De-a lungul acestor ani, astfel de eforturi au îmbunătățit reputația României aici, în Statele Unite, și au consolidat relația bilaterală caldă și strânsă dintre cele două țări. În urmă cu zeci de ani, când eu și alții am solicitat intrarea României în NATO, criticii ne-au cerut să demonstrăm că țara noastră are ce căuta atât în alianța militară occidentală, cât și în comunitatea de valori reprezentată de NATO. Am acceptat provocarea și, odată cu trecerea timpului, am văzut că acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Dar acum toate acestea sunt puse sub semnul întrebării”, mai spune membrul American Jewish Committee.

Acesta susține că speră ca alegătorii români să acționeze cu grijă și responsabilitate.

”Recunosc că decizia finală cu privire la aptitudinea unei astfel de persoane pentru această înaltă funcție va fi luată de alegătorii români în turul final al alegerilor. Sper din tot sufletul ca aceștia să recunoască miza și să acționeze cu grijă și responsabilitate. Tot ceea ce pot face cu această scrisoare este să vă transmit îngrijorările mele dumneavoastră și celorlalți care o pot auzi”, a mai arătat Andrew Baker în scrisoarea citată.

Scrisoarea integrală poate fi citită aici.

Călin Georgescu a făcut constant apologia Mișcării Legionare și a criminalilor Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu.

”Mișcarea Legionară a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român”, a spus el în 2020.

Călin Georgescu joacă la două capete

Pe de altă parte, Călin Georgescu, clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, ar fi făcut o serie de promisiuni către Israel, într-o tentativă de a atrage simpatia atât a statului Israel cât și a comunității evreiești din România.

Despre aceste promisiuni se vorbește în mai multe articole apărute în presa din Israel, care fac referire la o discuție telefonică pe care Georgescu ar fi avut-o cu ministrul israelian Amichai Chikli.

„Călin Georgescu, care a obținut majoritatea voturilor în primul tur al alegerilor din România și este considerat prorus, i-a declarat joi ministrului israelian al Diasporei, Amichai Chikli, că, dacă va fi ales, îl va invita pe premierul Benjamin Netanyahu la București chiar în a doua zi de mandat, în ciuda deciziei Curții Penale Internaționale (CPI). De asemenea, el și-a exprimat dorința de a muta ambasada României la Ierusalim”, relatează site-ul israelian www.ynet.co.il.

Promisiunea făcută de Călin Georgescu este interesantă, în condițiile în care, după cum subliniază publicația israeliană, "odată cu emiterea mandatelor de arestare săptămâna trecută, posibilitatea ca Netanyahu și Galant să părăsească Israelul a devenit mai complicată, întrucât vor avea dificultăți să plece în străinătate și cu siguranță nu în unul dintre cele 124 de state membre ale Curții Penale Internaționale". Printre membrii CPI se numără și "majoritatea țărilor europene", precizează ziarul israelian.

Reacția ambasadorului României în Israel

Radu Ioanid, ambasadorul României în Israel, s-a arătat indignat după ce ministrul pentru afaceri cu Diaspora al Israelului, Amichai Chikli, a avut recent o convorbire la telefon cu Călin Georgescu.

Ioanid îl acuză pe Chikli de interferență în alegerile din țară, după convorbirea purtată cu Georgescu, marele câștigător al turului 1 al prezidențialelor. Jurnaliștii de la Haaretz au remarcat faptul că independentul din finala prezidențială a avut mai multe declarații controversate, apreciative, referitoare la mișcarea legionară și al mareșalul Ion Antonescu.

Ambasadorul României în Israel a declarat pentru Haaretz că comportamentul lui Chikli afectează relația strânsă a țării sale cu Israelul și a subliniat că România nu a intervenit niciodată în politica israeliană într-un mod similar.

