Georgescu, un nou mesaj către Trump. Îl avertizează că situația din România va duce "la stare de urgență în SUA", împiedicând instalarea lui la Casa Albă

Candidatul Călin Georgescu a transmis un nou mesaj, în care a făcut apel la președintele Donal Trump, făcând declarații incendiare pe rețeaua X. Georgescu susține că România se află într-o situație critică, fiind victima unor grupuri de interese care urmăresc destabilizarea regiunii și folosirea țării drept „câmp de luptă” pentru câștiguri financiare și politice.

Georgescu i-a adresat un mesaj direct președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, subliniind gravitatea situației.

În textul scris pe rețeaua X, Călin Georgescu avertizează asupra unei conspirații globale care amenință stabilitatea României și a întregii regiuni:„Cineva joacă un joc foarte periculos luând democrația românească ostatică! Grupuri puternice de interese vor să folosească România ca un câmp de luptă.”

Georgescu continuă prin a explica de ce România ar fi o țintă atractivă pentru astfel de manevre: „De ce România? Are cea mai mare graniță cu Ucraina și cel mai mare sistem de corupție din UE!”

A calling for the president-elect of the United States @realDonaldTrump and the American People! Someone is playing a very dangerous game by taking Romanian democracy as a hostage! Powerful groups of interest want to use Romania as a battleground. This groups want only 2 things:… pic.twitter.com/tnCdKDGwXi