Călin Georgescu, noi declarații șocante. "CCR a furat votul românilor și apoi a furat și democrația"

După anularea scrutinului prezidențial de către CCR, Călin Georgescu a făcut zilnic declarații care au șocat opinia publică din România. Sâmbătă seara, 7 decembrie, Georgescu a afirmat că Joe Biden nu l-a vrut președinte în România pentru că de aici Statele Unite ar vrea să înceapă războiul NATO - Rusia și, totodată, ar vrea să-i împiedice accesul la putere lui Donald Trump.

Apoi, duminică, 8 decembrie, Georgescu a fost la secția de votare din Mogoșoaia pentru a-și exercita dreptul electoral, deși știa că CCR anulase alegerile.

Duminică seara, 8 decembrie, Călin Georgescu a intrat din nou în direct la Realitatea Plus, postul TV amendat de CNA cu 100.000 de lei pentru prezentarea unei teorii conspiraționiste privind intrarea României în război.

Principalele declarații ale lui Călin Georgescu:

"Pot să ascult minciuni atunci când știu adevărul. Unii oameni nu cred adevărul când îl au în față. De ziua Constituției nimic nu mai e constituțional în România. Au furat votul oamenilor și după ce au furat votul oamenilor, au furat și democrația."

"Am fost cu flori și cu rugăciune la vot, pentru că democrația a fost omorâtă. Nu există nimeni care poate să spună contrariul, permanent am vorbit doar de pace. Și am vorbit și astăzi în apelul meu față de o situație existentă."

"Aș vrea să menționez că epoca Biden, mai sunt 5 săptămâni și se închide. Vine epoca Trump. Și lucrurile se vor schimba. Oamenii nu pot asculta ce spune propaganda, ci ce spune sufletul lor. Dacă ei consideră că ce se întâmplă azi în România este bine, e de neimaginat. Chemarea este pentru români. Oamenii, este nevoie să iasă să vorbească. Nu doar oamenii de rând, ci și politicienii. Antreprenorii. La noi este un feudalism post-modern."

"Ei deja au pierdut. Știu și ei asta, că au pierdut. Trebuie să le arătăm pașnic ce înseamnă democrația."

"Nu vrem să ieșim din UE și NATO. Dar vrem să negociem. Fiecare țară are dreptul la suveranitate."

"Cum se cheamă cei care își trădează țara, își îngenunchează poporul? Sau numai pentru mine este valabil?"

Duminică dimineață, 8 decembrie, Călin Georgescu s-a delimitat de Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei sale pe TikTok, după ce poliția i-a percheziționat acestuia domiciliul timp de 18 ore. Cunoscut online ca bogpr, Peșchir este menționat în raportul SRI despre ingerința în alegerile prezidențiale.

12 ore mai târziu, același Călin Georgescu s-a lepădat și de Horațiu Potra, liderul mercenarilor săi.

"Nu-l cunosc. Știu de el, cum știți și dvs. Nu l-am întâlnit niciodată."

