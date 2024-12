Călin Georgescu iese la atac, după ce Dan Șucu a anunțat că o susține pe Lasconi: „Mai au puțin și spun că am fost la Dallas când l-au omorât pe Kennedy”

Candidatul independent Călin Georgescu a declarat joi, 5 decembrie, că Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, s-a alăturat corului de persoane care ar „propaga minciuni” la adresa sa. Comentariul lui Georgescu vine după ce Șucu și alți afaceriști s-au poziționat de partea Elenei Lasconi, contracandidata sa, înainte de confruntarea prezidențială de duminică.

Mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri s-au întâlnit miercuri cu șefa USR și au ținut discursuri pro-europene, în care au punctat nevoia de apropiere față de Vest, o direcție aparent diametral opusă de ce își dorește Călin Georgescu, care a criticat multinaționalele. În răspunsul său în direct la Realitatea Plus, Georgescu a invocat ironic asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy, în 1963.

„Dan Şucu s-a alăturat grupului de oameni care propagă încontinuu minciuni la adresa mea. Mai au puţin şi spun că am fost la Dallas când l-au omorât pe Kennedy”, a spus Georgescu, conform Orange Sport.

„Mi-am trăit copilăria și tinerețea, toată generația mea am făcut-o, într-o Românie săracă, înfrigurată, întunecată, sub umbrela Rusiei. Nu-mi doresc pentru copiii mei şi pentru nepoţi acelaşi lucru. Trăiesc într-o Românie europeană, într-o Românie suverană, independentă, apărată de cea mai importantă alianţă militară a lumii. Nu văd de ce am schimbat lucrul ăsta. Dacă îmi spunea cineva acum 15 ani că economic România va zbura peste Ungaria sau peste Grecia, că vom ajunge la 80% din media PIB-ului european, i-aş fi spus că glumeşte. Dar asta e realitatea, în clipa de faţă.

Asta ştim cu toţii şi luptăm pentru asta. Luptăm ca să putem să formăm o echipă, ca să facem lucrurile mai bine. Dar una este să fim în dezacord şi alta este să ne gândim că putem să mergem înapoi într-o lume care nu mai e a noastră. România e o ţară europeană, înapoi nu mai mergem”, a declarat Dan Şucu”, a declarat Șucu miercuri.

