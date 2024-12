Sirianul care deține herghelia de la Ciolpani, unde a avut loc sâmbătă, 7 decembrie, întâlnirea secretă a mercenarilor cu Horațiu Potra, afirmă că îl cunoaște pe Călin Georgescu, menționând că acesta a învățat să călărească la ferma sa de cai.

Întrebat luni seară, 9 decembrie, la postul TV Realitatea Plus, dacă a fost la întâlnirea conspirativă de la Ciolpani de sâmbătă, Călin Georgescu a declarat că ”a fost recent” acolo și că ”merge des” la herghelie, relatează g4media.ro.

"Dacă este vorba de asta, am filmat la călărie. Destul de des mă duc acolo. Am fost recent, mă duc curent, dar nu înseamnă că am avut întâlnirile despre care se spune în spațiul public. Se știe că am încredere în oamenii mei militari în Legiunea Străină. Dar domnul Potra nu îmi e apropiat, de ce ar fi trebuit să spun ceva despre cineva (care nu îi e apropiat - n.r.)".

Georgescu a recunoscut, apoi, că îl cunoaște pe Potra, deși duminică, 8 decembrie, tot la Realitatea Plus a spus că "Știu de el, cum știți și dvs. Nu l-am întâlnit niciodată".

"Ca persoană publică m-am văzut cu sute, mii de oameni. Eu, ca persoană publică, m-am văzut cu foarte mulți oameni. Aveam nevoie de gărzi de corp. Gărzile mele de corp sunt din Legiunea Străină. Este irelevant, nu sunt din cercul meu de apropiați. Fotografiile sunt de acum câțiva ani", a mai spus Georgescu.

Jbara Mohamed, sirianul care deține herghelia de la Ciolpani, a spus că Georgescu a participat și el la întâlnirea de sâmbătă, 7 decembrie, unde au fost Potra și Eugen Sechila, conform surselor G4Media.

Mohamed a mai dezvăluit că Georgescu a luat lecții de echitație la herghelia sa de la Ciolpani și că în videoclipul electoral al candidatului independent apare un cal alb care-i aparține: "E calul meu!".

