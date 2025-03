”Călin Georgescu nu este creația rușilor, mai degrabă a ieşit din spuma serviciilor româneşti.” Analiza unui renumit istoric care lovește în instituţiile militarizate

Povestea cu generalul de 101 ani care conspira cu Ambasada Rusiei e praf în ochi, în realitate lovitura de stat care se pregătea în decembrie 2024 venea de la structuri din serviciile militarizate care n-au fost atinse de anchetele DIICOT, afirmă istoricul Armand Goşu, expert în sovietologie şi rusologie, într-un interviu pentru News.ro. Călin Georgescu este un personaj ieşit din spuma serviciilor secrete româneşti, foarte probabil încă activ - dovadă că arhivele au fost curăţate de documentele care-l privesc, adaugă istoricul.

Situaţia din România e foarte gravă, e clar că mercenarii lui Potra nu puteau pleca în Africa fără ca serviciul de informaţii al Armatei să ştie, dar, mai mult decât atât, ei au acţionat în zona de influenţă a Rusiei, iar acest lucru nu se putea întâmpla dacă nu ar fi existat nişte înţelegeri prealabile cu GRU, explică Armand Goşu.

Aceste imixtiuni şi practici ale serviciilor secrete, dintre care SIE şi cel al Armatei sunt nereformate, au făcut ca ţara noastră să ajungă la starea actuală, cu o democraţie hibridă la nivelul Serbiei şi Turciei, care nu sunt membre UE. Lucrurile nu se vor remedia nici după alegeri, legislaţia nu se va modifica, controlul civil asupra serviciilor secrete nu se va face, acest lucru apropiindu-ne mai mult de Moscova decât de Bruxelles, Berlin ori Paris, mai afirmă istoricul.

Interviul acordat News.ro de istoricul Armand Goşu

News.ro (Matei Udrea): De când dau SVR, serviciul de informaţii externe al Rusiei, şi Ministerul de Externe rus comunicate de sprijin pentru candidaţi din alte ţări?

Ads

Armand Goşu: Au mai fost cazuri. Nu e România primul caz, iar interpretarea asta cu comunicat de susţinere pentru Georgescu este eronată, pentru că miza acestui comunicat e alta, nu e Georgescu. Pe ei nu-i interesează Georgescu, Popescu, Călinescu. Pe ei îi interesează inducerea haosului în Europa! Obiectivul lor e acela de a destabiliza Europa, Uniunea Europeană în primul rând. Pentru, că în momentul ăsta, dacă vă uitaţi, Rusia - SVR, Narîşkin, Ministerul de Externe, ministrul Lavrov - se aliniază la poziţiile americane! Asta este lectura mea - poate e greşită! - pentru comunicatul SVR. Dacă vă uitaţi pe pagina unde e şi comunicatul privind România, o să vedeţi că sunt şi alte comunicate privind alte ţări, care sunt în aceeaşi manieră. Deci este un instrument propagandistic care e utilizat destul de mult de Ministerul de Externe şi de către spionajul rusesc, mai ales în ultimii ani. Dar miza e alta. Acesta e un comunicat împotriva Uniunii Europene! Persoana vizată de acest comunicat este Von der Leyen (preşedinta Comisiei Europene - n. red.), iar Uniunii Europene i se atrage atenţia, dacă citiţi ultimul paragraf, să nu cumva să încerce înlăturarea lui Viktor Orban (premierul Ungariei - n. red.). Pentru că Viktor Orban e o piesă importantă pentru Kremlin, din perspectiva Rusiei şi nu doar a Rusiei, ci şi a Statelor Unite şi a lui Trump personal! Putin, Trump au o relaţie specială cu Orban. Deci, o să asistăm în continuare, în următoarele săptămâni şi luni, atât la americani, cât şi din partea ruşilor, la poziţionări similare sau apropiate pe dosare importante. România a fost printre primele dosare. De ce? Pentru că Musk în fiecare zi aduce vorba de România în postările sale, DJ Vance (vicepreşedintele SUA - n. red.) la München a vorbit despre România. De ce fac asta liderii americani? Nu pentru că apără principiile democraţiei reale, ci pentru ca să lovească cu măciuca numită România în Uniunea Europeană, în Von der Leyen, în Comisia Europeană. Asta este miza acestui comunicat. Asta este lectura pe care v-o propun eu.

Ads

Criza de azi din România a plecat ca lucrătură internă. Până aproape de alegeri a fost doar lucrătură internă, iar ruşii, când au văzut că pot destabiliza uşor o ţară de pe flancul estic cu materialul clientului, să spunem aşa, au pus şi ei ceva benzină pe foc!”, a mai spus istoricul.

News.ro: Pare de necrezut că Statele Unite se aliniază, au acelaşi discurs şi se coordonează cu Rusia.

Armand Goşu: Nu neapărat se coordonează! E pur şi simplu o iniţiativă rusească de a se câştiga bunăvoinţa şi încrederea administraţiei Trump. De ce? Pentru că pe Rusia n-o costă nimic să se asocieze cu americanii pe tema României. Pe care doresc şi ei, mai mult chiar decât americanii, s-o destabilizeze. Dar pentru a slăbi flancul estic, a slăbi susţinerea pentru Ucraina, nu pentru nu ştiu ce bătălii ideologice trumpiste. Deci, e foarte simplu, pe Moscova n-o costă nimic şi în felul acesta face plăcere viitorilor „aliaţi” - speră ruşii - americani.

Întrebat dacă criza pe care o avem astăzi în România e lucrătură rusească sau internă, istoricul a răspuns:

Ads

”Şi, şi! A plecat ca lucrătură internă. Până aproape de alegeri a fost doar lucrătură internă, iar ruşii, când au văzut că pot destabiliza uşor o ţară de pe flancul estic cu materialul clientului, să spunem aşa, au pus şi ei ceva benzină pe foc. Nu uitaţi: ruşii lucrează tot timpul, în orice ţară, cu materialul clientului! La Brexit au lucrat cu materialul clientului, în America ruşii au lucrat cu materialul clientului, în Germania la fel. Deci era normal ca şi în România să lucreze cu materialul clientului. Iar clientul e ceea ce au livrat instituţiile româneşti. Nu e nici un dubiu că această figură interesantă - pitorească, de altfel! - este produsă de instituţiile româneşti, provine din zona cea mai sulfuroasă a acestora. Georgescu are un trecut foarte interesant, atipic pentru tipul uman pe care-l utilizează ruşii. Probabilele conexiuni cu Securitatea, cariera în administraţie, la cabinetele miniştrilor Mediului şi de Externe, secretar general la Ministerului Mediului, director general la Ministerul de Externe, poziţia aceea la ONU. Gândiţi-vă la activitatea lui din ONG-uri, finanţate de americani, bani de la Soros.

Ads

Nu cred că e ceva pregătit în ultimii ani de serviciile ruseşti, cum am văzut că pretind unii de pe la noi. Pur şi simplu, ruşii lovesc cu ce au la îndemână. Şi la îndemână l-au avut pe Călin Georgescu. Dar nu cred că este creaţia lor. Mai degrabă a ieşit din spuma serviciilor româneşti.

News.ro: Avem aceste apeluri ale lui Georgescu la ofiţerii patrioţi şi constatarea relativ recentă că DGIA, serviciu de informaţii al Armatei, e izolat. N-a fost invitat nici măcar la şedinţa CSAT de după turul I de scutin…

Armand Goşu: Nu ştim! Nu ştim! Era ministrul Apărării acolo. Oricum, în structurile militarizate ale statului român - şi acum luminile s-au pus pe Armată, pe serviciile Armatei - sunt indicii că avem probleme mari. Şi dumneavoastră, şi eu, şi oamenii oneşti din această ţară care nu înghit toate prostiile propagandei ştim de mult timp că sunt probleme în zona instituţiilor militarizate. În acelaşi timp, puţini au curajul să vorbească despre asta. De ce? Uitaţi-vă în jurul nostru: este coadă la pupat în fund SRI-ul, serviciile. Orice speculaţie năstruşnică venită din zona lor e preluată, e amplificată de băieţi care se gudură pe acolo. Unii sunt colegi de-ai noştri, sunt prieteni care încearcă în felul ăsta să-şi facă şi ei loc în viaţă. La noi, convingerea generală e că SRI-ul te numeşte în diverse funcţii. Dacă nu te dai bine cu SRI, n-ai nicio şansă în viaţă! Rămâne doar să emigrezi cât mai departe de România. Deci, în condiţiile astea, şansa să purtăm o discuţie serioasă despre cum trebuiesc reformate serviciile secrete e foarte probabil că va fi ratată. Presupunerea mea e că, după alegeri, o gaşcă va fi dată afară, altă gaşcă va câştiga, legislaţia nu se va modifica, controlul civil asupra serviciilor secrete nu se va face, iar România îşi va consolida statutul de democraţie hibridă. România fiind astăzi la nivel de Serbia şi Turcia, ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi sub Republica Moldova! O bună parte din acest regres democratic e din cauza serviciilor secrete. Nu poţi să le tragi la răspundere, n-ai mecanisme. Şi nimeni nu-şi va permite să facă nimic. Din punctul ăsta de vedere, să ştiţi că noi suntem mai aproape de Moscova decât de Bruxelles sau de Berlin ori Paris.

Ads

Istoricul a vorbit și despre soldații români care și-au luat concediu pentru a pleca în Congo ca mercenari, subliniind că nu este posibil ca serviciul de informaţii al Armatei să nu ştie.

”Evident că nu se putea. Cu atât mai mult cu cât în Africa, acolo unde au acţionat ei, e zonă controlată de ruşi. Acolo, tu nu poţi să ajungi decât cu nişte OK-uri de la ruşi, de la GRU (serviciul de informaţii al Armatei ruse – n. red.). Adică s-au bătut nişte palme! Şi eu, şi dumneavoastră am tot vorbit în anii ăştia de faptul că sunt probleme cu serviciile, cu Armata. Şi fac trimiteri la discuţiile noastre mai vechi. Când vorbeam de găurile în sistemul de securitate a statului român, noi ne refeream în primul rând la SIE (Serviciul de Informaţii Externe – n. red.). Că SIE n-a fost reformat, asta ştiam. Cam toată lumea ştie, e o chestie comună, când vorbeşti cu diplomaţi, cu jurnalişti străini, lumea ştie că acolo sunt mari probleme. Dar nu ne-am aşteptat la Armată! Cel puţin eu nu m-am aşteptat. Când au apărut investigaţiile cu mercenarii lui Potra, cum trec prin aeroport cu genţi de diamante şi milioane de euro şi cum SRI-ul le face culoar pe la Otopeni, eu am început să mă bâlbâi, să mă frec la ochi. Nu-mi venea să cred! Aşteptam să iasă instituţiile statului român să nege, să explice! „Nu e adevărat, noi n-am făcut niciodată culoar pentru mercenarii care mergeau în Africa! Noi n-avem mercenari!“. În fine, a ieşit cu ceva Ministerul Apărării, dar n-a ieşit pe fondul problemei.

Ads

Atunci am înţeles că nu e vorba doar de SIE, ci e o mare problemă şi în Armată! Şi asta probabil explică şi de ce nu avem dosarul lui Georgescu, pentru că la Revoluţie dosarele Securităţii au fost luate de Armată. Sunt oameni în politica din România care înainte de 1989 au fost în Securitate sau foarte apropiaţi de Securitate, racolaţi, şi nu s-a găsit nicio urmă în arhivă, nicio mărturie despre colaborarea lor. Acele dosare au ajuns la Armată în 1990. Ei bine, cred că Armata a curăţat acele dosare, a recuperat tineri ofiţeri, informatori etc. şi i-a folosit pe acei oameni. Şi acum te întrebi unde este dosarul domnului Georgescu. Nici dosarul de la Paşapoarte nu e găsit. El a mers în Marea Britanie şi SUA înainte de 1989. Trebuia să aibă dosar la Paşapoarte”, a mai spus Armand Goșu.

Istoricul consideră că dosarul de trădare în care ar fi implicat și generalul Radu Theodoru este ”praf în ochi”.

Armand Goşu: Deci înseamnă că cineva a curăţat arhivele şi asta sugerează că Georgescu a fost activ după 1990, poate este activ în continuare! Conspirat, deplin conspirat, acoperit dar implicat în diverse operaţiuni de astă-dată politice. Suntem într-o situaţie gravă! Până la ruşi… Iertaţi-mă, eu nu cumpăr chestia asta cu bătrânul de 101 ani care organizează nu ştiu ce conspiraţie cu Ambasada Rusă de la Bucureşti! (Armand Goşu izbucneşte în râs) Asta este praf în ochi! Mai ţineţi minte, prin 2005 era Timofte şef la SRI şi nu ştiu ce gripă aviară apăruse. Şi ni s-a spus că a fost adusă din Ungaria pe tălpile unor pui de curcă. Deci, ăsta e nivelul SRI-ului! Bun, acum sigur că nu tot SRI-ul. Sunt acolo şi oameni serioşi. SRI mai prinde şi spioni, mai documentează diverse acte de trădare. Am avut cazul cu agentul rus din Columbia care a fost arestat. Cazul cu Ignatiev (ataşatul militar al Ambasadei Ruse declarat persona non-grata – n. red.). Dar acest grup de complotişti, caz care s-a dezbătut public, este ridicol! Un general din oastea României Mari, de 100 de ani, un profesor de la Sighetu Marmaţiei care a făcut un semestru la Institutul de Limbă Rusă Puşkin şi alţi câţiva se pregăteau să dea o lovitură de stat şi să pună mâna pe putere?! Dacă e aşa, oamenii aceştia ar trebui internaţi, nu închişi. Pare că cineva îşi bate joc de noi. De fapt, nu-mi dau seama dacă e pentru noi sau pentru occidentali: „Uite, domnule, am găsit şi spioni! Ne ziceaţi că vreţi probe, uite probe! Uite-l pe moşulică ăsta! Complota!“. Care complotist trebuia demult anchetat, poate chiar arestat, nu să primească felicitări de la ministrul Apărării pentru cartea lui antisemită şi fascistoidă! Asta e Armata română?”, a mai spus istoricul.

Ads

Întrebat dacă crede că a existat sau există încă posibilitatea unei lovituri de stat a structurilor militarizate în România, Armand Goșu a răspuns:

”Da! Dar nu ce vedem pe televiziuni, ci gruparea care complota cu adevărat şi care nu cred că a fost atinsă de anchetele DIICOT. O lovitură de stat ni se pregătea în decembrie. Au zis că vor câştiga, că pun ei mâna pe putere şi, practic, iau ţara sub control. Sigur că erau şi ruşii acolo, s-au jucat cu algoritmii în favoarea lui Georgescu. Dar nu am probe ca să spun că ruşii au jucat rol determinant. În schimb, aceste grupuri de rezervişti, aceşti generali, aceste structuri din servicii cred că au jucat un rol determinant în ce s-a întâmplat anul trecut.”

Ads