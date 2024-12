Călin Georgescu, candidatul independent clasat pe locul întâi în primul tur al alegerilor prezidențiale, a spus că nu are partid și nu se asociază cu formațiuni politice. Fără un cal în cursa pentru Parlament, cel puțin formal, nu s-a grăbit să comenteze sondajele exit-poll.

Până duminică, 1 Decembrie, ora 23:00, Georgescu nu a reacționat după încheierea votului la alegerile parlamentare.

Candidatul independent a ieșit pe locul întâi în primul tur la alegerile prezidențiale, cu peste două milioane de voturi.

Politicianul a votat la parlamentare, însă a făcut doar o scurtă declarație de presă și nu a răspuns la întrebări. De la alegerile prezidențiale, Georgescu nu a organizat o conferință de presă și în puținele ieșiri publice nu ia întrebări, ci face scurte declarații.

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a votat, duminică, la scrutinul parlamentar "pentru România, pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc".

"La mulţi ani România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România", a declarat Georgescu.

Ads

El a votat, alături de soţia sa, la o secţie amenajată la o şcoală din localitatea ilfoveană Mogoşoaia.

Pe 26 noiembrie a fost o altă ieșire publică, o declarație de presă în fața unei locuințe.

Georgescu a făcut însă și un live pe TikTok, platforma pe care s-a promovat.

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, care a intrat în turul al doilea de pe prima poziţie, a afirmat, marţi seară, că observă manipularea tinerilor de a ieşi în stradă şi de a protesta împotriva lui şi a menţionat că a promovat doar iubirea şi că nu vrea să distrugă democraţia.

De asemenea, Georgescu a precizat că nu are legătură cu Rusia, nu este legionar sau antisemit şi nu are legături cu sistemul oligarhic.

Călin Georgescu a făcut declaraţii, marţi seară, pe reţele de socializare, pentru a îndemna la unitate, după ce afirmă că a văzut un val de ură propagat în ultimele 48 de ore. Alături de Georgescu, în această transmisie s-a aflat şi soţia sa.

”Facem această intervenţie în seara aceasta pentru că constatăm cu toţii acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar şi împotriva categoric a deciziei şi hotărârii poporului român. Este de neimaginat ce se întâmplă şi sigur că asta nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră şi vă rog pe toţi să fiţi puternici, aşa cum am plecat împreună, să fim uniţi, să fim curajoşi pentru că tot ce am făcut am făcut doar spre binele nostru şi al neamului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

Ads

El a precizat că se încearcă manipularea tinerilor să iasă în stradă.

A avut însă unele declarații scrise, la solicitarea mass-media în aceste zile.

Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, a reacționat joi seara, 28 noiembrie, după ce Curtea Constituțională a decis renumărarea voturilor, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării a afirmat că acesta a beneficiat de un avantaj din partea TikTok.

Călin Georgescu a spus, într-o declarație transmisă presei, că "în aceste zile se încearcă, în cea mai stridentă formă, eliminarea capacității poporului român de a gândi și de a alege conform propriilor principii morale, creștine și democratice".

"Oamenii au dreptul de-a alege, oamenii au puterea de-a alege, oamenii sunt tot ce contează, poporul român este singurul care contează", a spus Georgescu.

Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale susține că "se încearcă alocarea unui rezultat real al unui vot oricărei instituții, inclusiv TikTok, dar nimeni din mass media și politicienii actuali nu alocă credibilitatea reală și asumată poporului român. Nicio entitate, fie că vorbim de una comercială sau statală, nu este și nu ar trebui să fie mai presus de poporul nostru. Românii și România sunt singurii care au decis și nimic nu este mai presus de credința și dorința noastră".

Ads

Pentru Georgescu, "negarea de care instituțiile dau dovadă cu privire la decizia poporului român este o formă a instituțiilor de protecție, dar este doar una de moment. Acceptarea este singura cale necesară pentru pace și stabilitate".

Alegerile din 24 noiembrie au fost câştigate în mod neaşteptat de Călin Georgescu, un extremist de dreapta prorus, scrie și presa străină, cunoscut pentru criticile sale la adresa UE şi NATO şi pentru comentariile sale favorabile la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin.

Georgescu a mai elogiat fascişti precum Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, responsabili de Holocaustul din România şi aliaţi ai lui Hitler, pe care i-a definit drept "eroi" şi "martiri".

Triumful neaşteptat al lui Georgescu în primul tur a fost atribuit în parte campaniei sale pe reţelele de socializare, în special pe TikTok, unde a reuşit să capteze în special votul tinerilor neinstruiţi şi al diasporei româneşti.

Cele aproape 19.000 de secţii de votare organizate în ţară s-au deschis, duminică, la ora 7,00 și s-au încis la ora 21,00. Peste 18 milioane de alegători au fost aşteptaţi să decidă componenţa noului Legislativ pentru următorii patru ani.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.008.555 de cetăţeni.

Ads