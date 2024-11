Replici acide între Ciolacu și Ciucă. Șeful PNL: ”Eu nu am stat în casă de la RA-APPS. Nu m-am folosit de această facilitate”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a răspuns marţi contracandidatului său de la PSD, premierul Marcel Ciolacu, pe tema scandalului vilei de protocol din Aviatorilor, el arătând că a stat în curtea lui, nu în curtea RA-APPS şi când dumnealui o să explice cât timp a folosit facilităţile de la RA-APPS, să vină să stea de vorbă.

Despre faptul că Marcel Ciolacu l-a numit mojic, Ciucă a spus că nu va comenta pentru că pentru că ar însemna să considere că domnul Ciolacu are habar de semnificaţia cuvântului mojic.

În plus, a spus el, Ciolacu a ştiut de hotărârea de guvern privind renovarea vilei din Aviatorilor, de mai bine de un an de zile şi a fost finanţată inclusiv de domnia sa.

Candidatul PNL la prezidenţiale, liderul PNL Nicolae Ciucă, a fost întrebat la Teleorman despre afirmaţia lui Marcel Ciolacu la adresa sa, în care îl numea mojic. ”N-am să comentez o astfel de declaraţie, pentru că ar însemna să consider că domnul Ciolacu are habar de semnificaţia cuvântului mojic. Dar văd că, totuşi, mai sunt reminiscenţe legate de anumite sentimente”, a spus Ciucă.

El a precizat că ”este o hotărâre de guvern, de mai bine de un an de zile, despre care s-a ştiut şi care a fost finanţată inclusiv de domnia sa”.

”Eu nu fug de niciun fel de răspundere, pentru că n-am fugit niciodată, îmi asum absolut orice. Dacă a considerat că nu este o hotărâre de guvern potrivită, de ce nu a vorbit despre ea, atunci când am elaborat-o? Sau de ce n-a vorbit în momentul în care a preluat dumnealui funcţia de prim-ministru? Şi s-a găsit, tocmai acum, în campanie electorală, să o aducă în discuţie? Ok, eu o asum, n-am o problemă”, a arătat preşedintele PNL. Ciucă a subliniat că diferenţa dintre el şi oricare dintre cei care verbalizează acest subiect, este că el a stat în casa sa. ”Eu nu am stat în casă de la RA-APPS. Nu m-am folosit de această facilitate”, a declarat Nicolae Ciucă.

”Şi că au zis că îmi place să stau la ţară, recunosc, sunt de la ţară, am stat în curte. Nu-i zic bătătura, că bătătura mai are nişte anexe, unde mai cresc păsări şi alte. Deci am stat în curtea mea, nu în curtea R.A.P.P.S.-ului. Când dumnealui o să explice cât timp a folosit facilităţile de la RA-APPS., să vină să stea de vorbă cu mine”, a adăugat el.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că instituţia prezidenţială nu trebuie să solicite o locuinţă de protocol pentru preşedinte, după încheierea mandatului, el precizând că este un drept pe care îl are fiecare preşedinte, când îşi termină mandatul şi că altă instituţie are acest atribut.

Premierul a precizat că sunt anumite informaţii pe care nu le poate da, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate.

"Eu nu pot să fiu, iarăşi, ipocrit. E normal că cunosc. Sunt primul-ministru al României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeria care se aruncă împotriva domnului Neacşu. Nu poţi să fii atât de mojic să nu îţi asumi lucruri pe care le faci când eşti prim-ministru. Această funcţie de prim-ministru trebuie să o iei şi cu bunele şi cu relele ei. Cum o iau şi eu şi vă dau explicaţii dumneavoastră. Câteodată mai sunt supărat, câteodată mai sunt obosit, câteodată sunt mai liniştit, ca acum, când vin de la Biserică, dar trebuie să îţi asumi deciziile când ai ajuns un om de stat la o asemenea funcţie. (..) Nu am dreptul să spun, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total. Îmi cereţi, o să îl cer secretarului general, care îl va cere la RA APPS şi vi-l va pune la dispoziţie", a declarat Marcel Ciolacu.

