”Cel mai urât lucru în politică este să devii penibil.” Ciolacu, noi ironii la adresa lui Ciucă

Preşedintele PSD şi candidatul formaţiunii pentru preşedinţia României, Marcel Ciolacu, îl ironizează pe Nicolae Ciucă, dar le mulţumeşte membrilor Guvernului pentru faptul că au înţeles că Executivul nu are culoare politică.

Întrebat dacă va mai exista coaliţia cu PNL după alegeri, Ciolacu a răspuns ironic la adresa liberalilor.

„Iarăşi mă provocaţi să-i dezamăgesc pe partenerii noştri de coaliţie, care nu mai sunt în coaliţie. L-am văzut pe domnul Ciucă parcă pe autostrăzi, pe străzi, pe la Piteşti, pe la... Păi, dacă acest guvern e praf şi nu face nimic... deci mergem să vedem cum se fac drumurile în România? Cel mai urât lucru în politică este să devii penibil şi cred că suntem acolo, în acea limită. Am adus o stabilitate în aceşti trei ani, în această coaliţie, a fost un respect, noi am cedat să nu avem noi prima dată primul-ministru, am echilibrat lucrurile într-un context foarte complicat atunci, nu al Partidului Naţional, al României. Eram în prag de criză socială şi ştiţi... Vă reamintesc eu cum se făcea guvernul din fes, trăgeai şi pe urmă căutai omul potrivit cu fesul. Se certau, plecau din timpul ştiinţei de guvern, retrăgeau miniştrii. Mie, oamenii pe stradă, astăzi, mi-au zis că ei nu mai vor aşa ceva. Ei vor să se construiască”, a declarat Marcel Ciolacu duminică, 27 octombrie, în timpul unei vizite la Slobozia, răspunzând unor întrebări.

Întrebat ce îl nemulţumeşte cel mai mult în momentul de faţă la partenerul de coaliţie PNL, Ciolacu a răspuns: „Nimic. Nu am nicio problemă. Eu nu am nicio nemulţumire şi le mulţumesc colegilor mei, indiferent de culoarea politică, din Guvernul României, că avem maturitatea şi am făcut diferenţa între PSD, PNL şi Guvernul României. Când eşti ministru în Guvernul României, eşti ministru al Guvernului României, nu eşti ministru PSD-ist. (...) Cu ce ne-am ales, după 30 de ani, după astfel de discuţii, ”tu eşti PNL-ist, tu eşti aurist, tu eşti argintist?” Cu ce ne-am ales?”, a adăugat liderul PSD.

Marcel Ciolacu mai spune că nu este „un om rău”.

„Eu nu sunt un om rău. Asta cu ura, cu învrăjbitul, mă depăşesc”, a afirmat Ciolacu.

