Ciolacu ironizează moștenirea lăsată de Iohannis după două mandate ca președinte: "Ne-am ales cu 3 găuri" VIDEO

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat, sâmbătă, 26 octombrie, că după mandatul lui Klaus Iohannis românii s-au ales "cu trei găuri". Președintele social democraților s-a referit în declarația sa la informaţiile din spaţiul public despre amenajarea unui teren de golf la vila de protocol a preşedintelui de la Neptun.

Ciolacu a fost prezent în Dâmboviţa la târgul de toamnă organizat de Sfântul Dumitru de la Fieni, iar la Târgovişte a susţinut declaraţii de presă.

Întrebat de jurnalişti dacă la Fieni s-a întâlnit cu George Simion, el a răspuns că nu, dar că nu ar fi fost o problemă să se întâlnească cu competitori din campanie.

"Am înţeles că a plecat mai devreme (...). Cred că nu era o problemă. Suntem competitori, nu suntem duşmani. Şi aşa consider cu toţi competitorii pe care îi am. Cu ce ne-am ales după ura, de exemplu, din campania domnului Ponta? Noi, românii, nu domnul Ponta. Că domnul Ponta ştiu cu ce s-a ales, cu nişte dosare penale. Noi, românii, ne-am ales cu ceva, după acea ură? Bine, ne-am ales cu foarte multe după mandatul domnului Iohannis, care l-a înfrânt pe domnul Ponta. Cu trei găuri", a spus Ciolacu.

Ads

Liderul PSD a adăugat că oamenii din târgul de la Fieni i-au transmis să ţină calea dreaptă şi calea sigură.

"Şi aşa o să facem!", a adăugat Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai spus că a fost sâmbătă în campanie în Argeş şi Dâmboviţa, două judeţe de care spune că este legat prin prisma debutului său în mandatul de preşedinte al PSD.

"Am plecat astăzi în campanie în două judeţe dragi mie, Argeş şi Dâmboviţa, unde mă leagă o istorie întreagă pe care am povestit-o colegilor mei, drumul meu de preşedinte la PSD l-am pornit în aceste două judeţe. Primele organizaţii pe care le-am vizitat şi am făcut alegeri în ianuarie, imediat după ce colegii au hotărât să fiu preşedinte interimar al PSD, au fost aceste două judeţe", a afirmat Marcel Ciolacu.

Ads