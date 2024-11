Marcel Ciolacu, candidatul PSD la preşedinţia României, a negat ferm că ar exista o înţelegere pentru ca George Simion să intre alături de el în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

”Eu am ţinut un discurs în Parlament, iar domnul George Simion a ţipat o jumătate de oră lângă mine, la nici jumătate de metru. Ce discuţii să am eu cu George Simion, ce aranjament, ce blat să am eu cu George Simion? Cum s-a procedat în trecut nu a procedat PSD-ul. În trecut, are multe defecte PSD-ul şi a făcut multe greşeli, dar nu eu şi nu PSD-ul a inventat sistemul EBA (Elena Băsescu – n.r.). Şi cum aş cere eu colegilor mei să voteze în primul tur cu George Simion? Cum aş cere eu lui Tudose aşa ceva: cred că Tudose s-ar uita la mine, şi-ar face cruce şi ar spune: mă, tu eşti nebun?”, a afirmat Marcel Ciolacu vineri seară, 22 noiembrie, la Antena 1.

El a spus că ”în momentul în care în politică, în viaţă, încerci să păcăleşti, nu te mai ajută Dumnezeu”.

”Staţi să ajung şi eu în turul doi, nimeni nu are o certitudine. Eu sunt un om care am emoţii. (...) Am emoţii dacă românii vor decide să intru în turul doi, haideţi să lăsăm, facem prea multe calcule, am pierdut esenţa acestei campanii”, a adăugat Ciolacu.

El a reclamat că în această campanie a fost vorba despre ”hărţuială” şi nu de dezbatere pe proiecte.

”Mi-aş dori măcar în turul doi să fie o dezbatere de proiecte şi să încercăm să limităm această hărţuială, fiindcă se limitează numărul de candidaţi şi ar fi loc de dezbateri axate pe problemele românilor, fiindcă acum e o îmbulzeală, aşa, specifică turului unu. Dar acum trebuia, de fapt, să vorbim de proiecte, cei care ne dorim cu adevărat, ne dorim să conducem România, fiindcă românii ar fi făcut diferenţa. Eu sper în continuare ca în turul doi... Nu cred că voi avea aceste dezbateri cu domnul Simion, dacă va intra în turul doi”, a mai spus candidatul PSD.

