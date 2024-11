Ciolacu știe ce a dus la ruperea alianței PSD - PNL. "Calicia politică"

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD şi candidatul partidului pentru preşedinţia României, ironizează demersul contracandidatului său Nicolae Ciucă de a-i solicita demisia. Ciolacu a afirmat că Ciucă face ceea ce a făcut ”cel care l-a inventat ca şi om politic”. Întrebat ce a declanşat ruptura dintre PSD şi PNL, liderul social-democrat a răspuns: ”Calicia, calicia politică”.

Marcel Ciolacu a răspuns, joi seară, 21 noiembrie, solicitărilor lui Nicole Ciucă de a-şi da demisia după ce presupuse dovezi privind conexiunile sale cu afaceriştii de la Nordis au apărut în spaţiul public.

”Nu e primul, presupun că a învăţat de la susţinătorul domniei sale şi cel care l-a inventat ca şi om politic, domnul preşedinte Klaus Iohannis. Şi domnia sa şi-a dorit acelaşi lucru: să dispară şi PSD-ul, să dispară şi Ciolacu.

Când, în schimb, România a avut nevoie de o stabilitate politică, în acel moment PSD-ul deodată a devenit foarte frecventabil şi necesar să intervină când România era în cel mai mare picaj şi într-o criză socială, în primul rând.

Şi ştim cu toţii, după pandemie, după criza energetică, după acea inflaţie record pe care a atins-o România, după acele împrumuturi pe care nici în ziua de astăzi nu ni le explicăm unde au mers. Mi-aş fi dorit o altfel de campanie, sunt sincer.

M-am pregătit cu colegii mei aproape opt luni de zile, cu programul de guvernare pe fiecare sector, în parte, pe transporturi, pe sănătate, pe educaţie, pe economie, pe reindustrializare, cu acte normative pregătite pentru a le promova în perioada imediat următoare după alegeri, până la urmă, românii să vadă oferta fiecărui candidat şi fiecărui partid politic.

Pentru că, cumva, campaniile electorale s-au suprapus. Am văzut... ştim cu toţii ce s-a întâmplat în această lume. (...) Parcă niciodată nu s-a întâmplat aşa. Nu mi-aduc aminte să fi fost atâtea atacuri la persoană, la familie, atâtea minciuni, o disperare, parcă, în ultimele zile”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, 21 noiembrie, într-o intervenţie la România Tv.

El a amintit că, la alegerile din 9 iunie, românii au arătat celor din coaliţia de guvernare ”care este calea” de urmat.

”Am crezut că există totuşi o limită, mai ales că am avut un parteneriat corect. În loc să vorbim de lucrurile bune pe care le-am făcut în această guvernare şi, cu curaj, să vorbim şi de neîmplinirile acestei guvernări - pentru că întotdeauna este loc şi de mai bine, dar să explicăm contextul şi să le arătăm românilor cât de importantă a fost stabilitatea politică (...), în loc să continuăm să fim o voce unită la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Parlamentului European, pentru că noi am venit în faţa românilor cu o listă comună pentru alegerile europarlamentare, după două săptămâni am şters cu buretele faptul că românii ne-au votat 50% această listă comună.

Cu alte cuvinte, românii ne-au arătat care este calea pe care trebuie să o urmăm, să rămânem o coaliţie stabilă pentru România, într-un context complicat şi economic şi cu o criză de securitate la graniţa României şi deciziile politice, aţi văzut care au fost”, a susţinut Ciolacu.

Întrebat ce a declanşat ruptura dintre PSD şi PNL, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Calicia. Calicia politică”.

”De fapt, nu câştigi niciodată alegerile, dar stai la guvernare pentru că aşa a impus un preşedinte, devii dependent de acest tip de afacere politică şi atunci au ales această cale. Eu nu am fost susţinătorul acestei decizii, dar normal că ne-am adaptat ei”, a adăugat Ciolacu.

