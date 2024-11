Ciucă îi cheamă pe Lasconi și Geoană la o întâlnire decisivă. De ce vrea liderul PNL să-i convingă să se retragă din cursa pentru Cotroceni

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a anunțat luni seara, 18 noiembrie, că îi va invita miercuri, 20 noiembrie, pe Mircea Geoană și Elena Lasconi la negocieri. Scopul întâlnirii este de a discuta despre retragerea acestora din competiția electorală și de a întări, astfel, coeziunea în perspectiva alegerilor.

Ciucă a accentuat necesitatea ca forțele politice de dreapta să colaboreze pentru a face față binomului PSD-AUR, reafirmând în același timp că PNL reprezintă principala forță politică de centru-dreapta din România, beneficiind de susținerea electorală și de mobilizarea partidului în actuala campanie electorală, relatează antena3.ro.

„Noi ne-am dori ca această discuție să se finalizeze pornind de la faptul că Partidul Național Liberal este cea mai importantă forță politică de centru-dreapta din România și lucrul acesta nu este adevărat pentru că o spun eu, ci vă spun cifrele, cifrele care se concretizează în numărul de primari, în numărul de consilieri locali, de consilieri județeni, de președinți de consilii județene și, de asemenea, este confirmat de activitățile și tot ceea ce a însemnat campania până în momentul de față.

Se poate vedea clar modul în care s-a desfășurat, s-a organizat și s-a mobilizat Partidul Național Liberal și reacția celor care susțin Partidul Național Liberal. (...)

Am înțeles și am vrut ca apelul acesta să-l facem în ideea în care dreapta are candidați, are un număr mai mare de candidați, iar dacă nu se înțelege că este nevoie de un vot util și singura forță politică în măsură să învingă acest binom toxic PSD-AUR este Partidul Național Liberal.

De aceea am făcut această deschidere ca celelalte partide de dreapta să vină laolaltă, să ne unim forțele, să dăm o dovadă de unitate și cetățenii să creadă cu adevărat în forțele politice de centru-dreapta, să putem să avem o construcție politică după alegerile parlamentare care să ne permită să formăm un guvern de centru-dreapta şi am făcut acest apel chiar ieri la Cluj. (...) Sondajele noastre ne spun că suntem consolidați pe locul doi", a spus Nicolae Ciucă.

„Știți foarte bine că am fost și sunt în continuare un om al dialogului. Dacă doamna Lasconi, dacă domnul Geoană, dacă domnul Ludovic Orban doresc să aibă cu adevărat un dialog, rămâne invitația deschisă și în zilele următoare. Mâine, cel mai târziu miercuri, că după aceea deja lucrurile intră pe alt făgaș, ne putem vedea și discuta" a conchis Nicolae Ciucă, la Antena 3 CNN.

