Ciucă vrea comisii de anchetă în cazul scandalului Geoană-Tal Hanan. "Fostul secretar general al NATO trebuie să clarifice aspectele legate de fermele de troli"

Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a afirmat că va cere înfiinţarea unei comisii mixte la nivelul Senatului, care să analizeze şi să ancheteze care este realitatea în urma acuzaţiilor că Mircea Geoană, candidat independent la Preşedinţia României, ar beneficia de serviciile unei ferme de troli care să îl ajute în campania electorală. Ciucă a anunțat că va face asta în calitate de preşedinte al Senatului.

Liderul PNL a adăugat că este absolut necesar ca Mircea Geoană să lămurească toate aceste aspecte.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, miercuri, 30 octombrie, la Cluj Napoca, în contextul acuzaţiilor aduse candidatului independent Mircea Geoană că ar deţine o fermă de troli, dacă ştie de existenţa unor asemenea ferme care pot manipula campania electorală.

”Folosirea acestor instrumente nu face parte din instrumentarul democraţiei. Dacă s-au identificat astfel de demersuri, atunci Mircea Geoană are foarte multe aspecte de clarificat. Folosirea trolilor şi a altor metode de dezinformare, de influenţare a percepţiei oamenilor, de schimbarea cursului democraţiei, aşa cum s-a întâmplat, de altfel, în Republica Moldova atunci când a fost votat referendumul odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale, iată că sunt metode specifice regimurilor autocratice”, a declarat Nicolae Ciucă.

El a precizat că PNL nu a folosit niciodată asemenea metode.

”Deci este absolut necesar ca Mircea Geoană, fost secretar general al NATO, să facă diferenţa şi să clarifice toate aceste aspecte. Ceea ce vă pot spune este că Partidul Naţional Liberal nu a folosit niciodată astfel de metode. Pot să spun că am putut să văd pe pagina mea de Facebook şi să resimt toate aceste atacuri şi a fost nevoie să fim în defensivă pentru a putea să facem faţă acestor atacuri de troli pentru că ele se văd absolut instantaneu, apar o serie întreagă de acţiuni pe pagina de Facebook, ceea ce nu pot să facă oamenii. Ca atare eu am să cer în calitate de preşedinte al Senatului o comisie mixtă la nivelul Senatului, Comisia de Apărare, comisia de IT şi toate celelalte comisii care au responsabilități în acest domeniu să analizeze, să ancheteze şi să identifice care este realitatea”, a afirmat preşedintele PNL.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 30 octombrie, înaintea şedinţei de Guvern, că într-o clădire rezidenţială există o fermă de troli care l-ar ajuta pe Mircea Geoană în campanie şi că instituţiile statului trebuie să spună dacă activitatea este legală.

Şeful AEP, Toni Greblă spune că a luat legătura deja cu alte instituţii implicate în combaterea unor asemenea practici, precum MAI, Autoritatea pentru Digitalizare şi SRI.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat tot miercuri că s-au primit nişte solicitări, din partea unor persoane fizice, care au fost transmise mai departe platformelor Meta şi TikTok, pentru a stabili dacă există astfel de conturi false care să promoveze anumiţi candidaţi.

Candidatul independent Mircea Geoană a răspuns din nou, miercuri, 30 octombrie, acuzaţiilor care i se aduc de către contracandidata sa de la USR Elena Lasconi, privind întâlnirea cu Tal Hanan, persoană care ar fi manipulat alegerile din peste 30 de ţări, că a existat o campanie veche de dezinformare şi denigrare la adresa sa, începută cu Sebastian Ghiţă, acum şase luni de zile şi finanţată abundent şi, dacă începem să legăm puţin bucăţile din puzzle, această firmă israeliană a lucrat în Serbia pentru preşedintele Vucici, iar Sebastian Ghiţă se află la Belgrad.

Cine îl protejează în România este premierul Marcel Ciolacu, a mai spus Geoană. El a precizat că, prin declaraţia făcută, premierul Ciolacu se suie pe această trambulină oferită de Elena Lasconi.

