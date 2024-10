Ciucă, furios pe PSD. "Nu vă bateţi joc de noi. Nu încercați să ne faceți pe la spate"

Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a vorbit marţi seară, 22 octombrie, despre relaţia cu social democrații, reafirmând că partidul pe care îl conduce nu va ieşi de la guvernare. ”Vrem să fim trataţi cu onestitate, să fim trataţi corect şi să nu încerce să ne facă pe la spate, cum se spune, pentru că nu suntem chiar atât de naivi”, a declarat el.

”Rămânem la guvernare şi vom face tot ce ţine de noi să apărăm şi să păstrăm tot ceea ce înseamnă libertate şi democraţie. Ne e frică să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la CCR”, a afirmat Nicolae Ciucă, marţi seară, 22 octombrie, la România TV.

Liderul PNL consideră că este important ca PNL să păstreze conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în contextul suspiciunii de deturnare a unor voturi, în primul tur de scrutin, dinspre candidatul PSD către cel al AUR, pentru ca Marcel Ciolacu şi George Simion să intre în al doilea tur al scrutinului prezidenţial.

”Dacă este să ţinem cont de toate aceste chestiuni legate de ce vor să facă cu votul, este normal să păstrăm ministrul de Interne. (...) Vigilenţa ne obligă să luăm măsuri în consecinţă. (...) Ăsta este un alt argument dacă este să ne referim la relaţia noastră cu PSD. Am intrat cu bună-credinţă şi eu tratez pe toată lumea cu bună-credinţă, dar sunt militar şi de fiecare dată am luat decizii în care nu am mai ţinut cont de buna-cuviinţă, ci am ţinut cont de ceea ce este corect şi ceea ce este drept. În tot acest istoric am asigurat credibilitate, am făcut în aşa fel încât să fie bine pentru România şi pentru români. Nu vă bateţi joc de noi, pentru că nu suntem bătaia de joc a nimănui! Pentru că noi am făcut în aşa fel încât tot ce am realizat la guvernare, cu toate cele bune şi mai puţin bune, că nu ne-am dat niciodată înapoi să recunoaştem ceea ce nu am făcut bine, dar am recunoscut, am vorbit şi le-am spus românilor ceea ce este corect şi ceea ce s-a întâmplat în realitate. Vrem acelaşi lucru: să fim trataţi cu onestitate, să fim trataţi corect şi să nu încerce să ne facă, cum se spune, pe la spate, pentru că nu suntem chiar atât de naivi”, a adăugat liderul PNL.

