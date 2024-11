Exit-poll privind alegerile prezidențiale, „scurs" în online. CNA a sesizat BEC și AEP: „Această practică este interzisă"

Cât timp urnele de vot sunt deschise, prezentarea de exit-polluri cu privire la alegeri este o practică interzisă, de lege. Astfel, Consiliul Național al Audiovizualului a decis duminică, 24 noiembrie, să sesizeze Biroul Electoral Central (BEC) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după ce mai multe site-uri au publicat diverse sondaje de opinie.

„Noi am primit sesizări de la cetățeni, care neștiind aria noastră de competență, ne-au spus că au văzut pe site-urile unor televiziuni de știri. Noi am studiat legea, unde spune că este interzisă și am decis să sesizăm AEP și BEC. Nu puteam ignora aceste sesizări. Nu am luat o decizie asupra făptașilor. Acest articol (de lege) există de ani de zile (...)”, a declarat pentru Hotnews.ro, Mircea Toma, membru CNA.

Lista de site-uri sesizată de CNA este: stiripesurse.ro; libertatea.ro; romaniatv.net; fanatik.ro (site+canal YouTube); n365.ro; ziarulunirea.ro; realitateaoltului.ro; activenews.ro; adevarul.ro. De asemenea, și Digi 24.ro, ȘtirilePROTV.ro sau Dc News au publicat procente și nume de candidați, lucru interzis de Legea privind alegerea președintelui României.

Mircea Geoană, revoltat după publicarea exit poll-ului

Și candidatul independent Mircea Geoană a acuzat această practică și a anunțat că a sesizat autoritățile.

„Deja au apărut în presă 'exit-poll-uri', cu cifre absolut mincinoase și manipulatoare, exit-poll-uri care încalcă legea privind alegerile prezidențiale. De ce ar risca publicațiile românești să încalce legea și să citeze 'surse ale partidelor politice', dacă cifrele ar fi adevărate? De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice? Am sesizat deja organele abilitate și o voi face ori de câte ori va fi necesar pentru a apăra votul vostru și democrația din România!”, a scris Mircea Geoană, pe Facebook.

