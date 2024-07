Ce e cerut REPER la consultările cu Ciolacu: „Alegeri libere şi corecte”

REPER a transmis, marţi, 2 iulie, după ce a mers la negocierile de la Palatul Victoria, că vrea organizarea de alegeri libere şi corecte, la termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără devansări de calendar şi decizii politice care să favorizeze anumiţi competitori, cu o consultare mai largă care să includă societatea civilă.

”Partidul REPER a participat astăzi la consultările de la Palatul Victoria şi a transmis un mesaj clar: vrem organizarea de alegeri libere şi corecte, la termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără devansări de calendar şi decizii politice care să favorizeze anumiţi competitori, cu o consultare mai largă care să includă societatea civilă, atât în ceea ce priveşte calendarul cât şi procesul electoral, în sine”, spune formaţiunea într-un comunicat oficial.

Potrivit REPER, este nevoie de o asumare din partea coaliţiei PSD-PNL cu privire la organizarea defectuoasă a alegerilor din iunie, demiterea celor care au fost responsabili, în frunte cu conducerea AEP şi luare de urgenţă a măsurilor necesare pentru asigurarea unui proces electoral corect, funcţional şi transparent pentru alegerile ce urmează.

"Am înţeles de la premier că alegerile generale vor fi în decembrie, la termen. Şi alegerile prezidenţiale trebuie să respecte aceleaşi reguli. Devansarea calendarului sau comasări decise arbitrar vor scădea din nou încrederea oamenilor că în România mai funcţionează democraţia sau că mai există un minim respect pentru procesele democratice. Am cerut organizarea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare cu monitorizarea internaţională a Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului din cadrul OSCE, cu care am avut mai multe discuţii şi care a avut deja o misiune specială de evaluare înaintea alegerilor din 9 iunie”, a declarat Ramona Strugariu, copreşedintă REPER.

Premierul Marcel Ciolacu a purtat luni și marți, 1 și 2 iulie, negocieri cu partidele politice pe marginea datei alegerilor prezidențiale din acest an.

Ads