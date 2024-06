Elena Lasconi, la Palatul Victoria: ”Nu sunt negocieri / Intru în luptă şi mâine”

Elena Lasconi, desemnată de USR să fie candidata partidului la prezidenţiale, a declarat sâmbătă, 29 iunie, că a fost invitată la discuţiile cu premierul Ciolacu privind stabilirea datei alegerilor, însă consideră că este doar o mimare a unor discuţii şi consultări.

Ea a spus că va participa la aceste aşa-zise negocieri, subliniid că alegerile prezidenţiale trebuie să aibă loc la termen pentru a fi respectată legislaţia. Ea a punctat că nu are nicio problemă să intre in luptă şi mâine.

„Aşa cum am spus, sunt omul dialogului şi voi merge. Nu sunt negocieri. Probabil că domnul prim-ministru o să ne spună că cea mai bună variantă este ca prezidenţialele să aibă loc în septembrie. Cutia Pandorei s-au deschis atunci când au făcut comasatele. Nimeni nu a întrebat pe nimeni. Au fost doar ei cu ei, adică PSD şi PNL. Este o mimă. Ştiţi jocul acela cu mima? E o mimare a discuţiilor şi a consultărilor, să zicem. Eu cred că ar trebui să respectăm legislaţia, adică să fie alegeri la termen, dar nu am niciun fel de problemă să intru în luptă şi mâine. Nu am niciun fel de problemă cu asta. Am spus-o de foarte multe ori, atunci când au făcut comasatele PSD şi PNL au decis că jocul de fotbal se încheie în minutul 60 şi nu în minutul 90, cum ar fi trebuit, şi cu toate acestea am câştigat cu 70%”, a afirmat Elena Lasconi, întrebată dacă a fost invitată la consultări de Marcel Ciolacu, pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale şi dacă va participa.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, vineri, că de luni, alături de cei doi vicepremieri, îi va invita pe liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili împreună calendarul alegerilor. „Aceasta este abordarea corectă şi nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu iniţieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanşa o criză guvernamentală şi instabilitate în România”, a subliniat el.

