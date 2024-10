Fostul lider al PNL Crin Antonescu a lansat un nou atac la adrea actualei conducei a partidului. Duce lipsă de lideri și trece printr-o serie de situații „derizorii”, a spus acesta.

Antonescu a subliniat că, în lipsa unor lideri adevărați, nu pot exista partide, curente politice puternice și idei care să rodească.

”L-am urmărit pe ilustrul Ilie Bolojan, într-o emisiune - aparițiile domniei sale sunt rare, cu atât mai interesante - și domnia sa spunea ”Sigur, o să mă implic în piața, mă rog, în conducerea partidului, dar nu e vorba de a schimba un șef, e vorba de echipe”. Îmi permit să îl contrazic, cu toată considerația pe care am declarat-o. E vorba, înainte de toate, de un lider. Nu există partide, nu există curente politice puternice și nu există idei politice care să rodească în absența liderilor. Nu există, pe scurt, politică, democratică sau nu, fără lideri”, a spus Crin Antonescu la Gândul Exclusiv.

El a continuat spunând că PNL trece printr-o ”criză de leadership”.

”Partidul Național Liberal suferă din acest punct de vedere, într-un mod evident, criza sa de leadership sau faptul că i-a lipsit, cum îi spuneam eu, autonomia decizională, fie și în aceea de a-și depista și de a-și investi un lider, a fost arătată și de o suită aproape comică, de vreo trei congrese - cu Cîțu, cu Orban, Ciucă - și lucrul acesta nu poate continua”, a adăugat fostul lider PNL.

Crin Antonescu a vorbit și despre ”peripețiile” prin care trece PNL.

”Eu am ajuns să mă tem, pentru că eu am, în ciuda prețuirii pe care o port câtorva colegi, și lui Bolojan, și lui Hellvig, și altora, am ajuns să am așa un of pentru ei. Pentru că asta nu trebuia să se întâmple. Aventura cu Ciucă la președinția României, peripețiile prin care trece Partidul Național acum - Partidul Național Liberal, care a ajuns să se agațe de planșeul lui Nicușor Dan, de discuțiile lui Becali cu Hrebenciuc, de rugămințile adresate Elenei Lasconi să ia seama, citez, ”la valoarea numerică a cifrelor” și să se retragă - acestea sunt niște situații derizorii care vin, în primul rând, din deciziile pe care le-au luat cu câteva luni în urmă”, a mai spus fostul lider PNL.

