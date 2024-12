Crin Antonescu a vorbit luni după-amiaza, 9 decembrie, în cadrul unei intervenții TV, despre PNL, posibila revenire la conducerea partidului, viitorul candidat la prezidențiale din tabăra „național-liberalilor" și despre „blocul suveranist".

Întrebat, la Digi24, cum ar reacționa dacă i s-ar propune să revină la conducerea partidului, fostul lider PNL a răspuns:

„O să vă spun atunci, dar e o discuție contrafactuală, nu e de actualitate, altele sunt chiar teme arzătoare".

Fostul candidat la prezidențiale crede că Ilie Bolojan ar fi un candidat potrivit la alegerile din 2025 pentru Palatul Cotroceni.

„Sigur că PNL este același (...) Bolojan și echipa sa au mutat, au acționat. Poate că e singurul partid care s-a dezmeticit. A venit cu niște propuneri. Dacă are Bolojan în spate partidul, nu am îndoieli.

În legătură cu candidatura comună... Cred că ar fi bine să existe un candidat comun al celor patru partide sau trei din blocul pro-occidental. Ar fi bine, ar fi nevoie de un om cu autoritate, cu echilibru, de preferat o figură nouă, putem discuta foarte mult. Eu cred că Ilie Bolojan, chiar dacă nu e singurul, ar fi o variantă. Decizia aparține PNL, dar și celorlalte partide", a opinat Antonescu.

Ce părere are Antonescu despre Hellvig

Fostul lider PNL a vorbit, de asemenea, și despre varianta Eduard Hellvig, fostul șef SRI, ca posibil candidat.

„Hellvig are numite avantaje, puncte tari, Bolojan altele. Hellvig are și orizont cultural, informațional, are experiență externă în politică, cunoaște mecanisme interne, instituții", a mai precizat fostul președinte interimar al României.l.

Soluția lui Antonescu pentru „resuscitarea" PNL

În plus, Antonescu a vorbit și despre ascensiunea „blocului suveranist" în România. Fostul lider PNL crede că partidele „mainstream" pot contracara doar cu lideri noi în prim-plan, cu soluții punctuale.

„Nu împărtășesc faptul că votul acesta este extremist, nici măcar naționalist (...) Ar trebui pe cât de mult posibil alți oameni, cu șansa credibilității, ar trebui să apară figuri noi, cu idei clare", a mai transmis Antonescu.

