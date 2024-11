Cristian Diaconescu dezvăluie că Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a mințit în fața presei despre tezaurul României

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Cristian Diaconescu a făcut o dezvăluire cu privire la ultima discuție bilaterală „din istoria relaţiilor diplomatice” între Rusia și România. Diaconescu, care era ministru de Externe, l-a vazut pe omologul său Serghei Lavrov mințind în fața presei cu privire la tezaurul românesc pe care Rusia nu l-a mai returnat după Primul Război Mondial.

Cristian Diaconescu, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 2 noiembrie, la Prima TV, ce impresie i-a lăsat ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, pe care l-a întâlnit în 2009, într-o vizită oficială la Moscova. Lavrov este considerat unul dintre apropiații lui Putin și se află în continuare în aceeași funcție.

”Am avut o bilaterală cu Serghei Lavrov, pare-se ultima din istoria relaţiilor diplomatice. Aveam o problemă legată de agendă - agenda se convine înainte să aibă loc întâlnirea. Din punctul nostru de vedere, evident discutam de aspecte bilaterale, de probleme regionale, de Marea Neagră. Din punctul lor de vedere, singurele teme interesante erau: o altă arhitectură de securitate. Adică de ce să mai avem instituţii la Bruxelles câtă vreme avem, la Viena, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în care sunt reprezentate toate statele din Est până în Vest şi până în Canada şi SUA. Evident, toate deciziile de securitate să se ia acolo. În al doilea rând, erau interesaţi de moştenirea SOVROM-urilor, de eventualele despăgubiri pe care România, în opţiunea Moscovei, şi acum le datorează după 1941”, a explicat Cristian Diaconescu.

Aşadar, şeful diplomaţiei ruse a refuzat să discute despre noi despăgubiri financiare, în condiţiile în care Moscova a refuzat să returneze României tezaurul depozitat în Rusia în timpul Primului Război Mondial. Cristian Diaconescu a dezvăluit cum a decurs discuţia cu Serghei Lavrov pe tema tezaurului.

”Nu, nu exista subiectul. ”Care tezaur?”. Ăla pe care îl scrisesem în tratat împreună cu voi şi l-aţi ratificat în Parlament, deci aţi acceptat ideea că am depozitat, fortuit, tezaurul la voi în 1917. ”Care tezaur?”. A fost interesant, am ieşit cu dânsul (Serghei Lavrov - n.r.) la conferinţa de presă şi, înainte să ne ridicăm de la masă, un jurnalist român a întrebat: ”Dar despre tezaur aţi vorbit?”. Am şi o poză. M-a ţinut de mână, de braţ, şi a spus: ”Dar cum să nu? Bineînţeles”. Acum devoalez, nu se face aşa ceva, dar vă rog să fiu iertat pentru această excepţie, înăuntru a refuzat. A spus: ”Există o comisie, să discute comisia. Politic, nu vreau să angajez subiectul”, a dezvăluit fostul ministru de Externe, la Prima TV.

Parlamentul European a votat în martie 2024 o rezoluție prin care cere Rusiei returnarea tezaurului românesc, format din peste 93 de tone de aur, dar și opere de artă neprețuite.

