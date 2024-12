David Popovici, victima unui fake news pe TikTok de alegeri. Reacția campionului român FOTO

Înotătorul David Popovici a fost ținta unui fake news pe TikTok. În ziua alegerilor parlamentare, pe rețeaua de a apărut un clip care sugerează că Popovici îndeamnă oamenii „să voteze Călin Georgescu”. Declarația inventată a marelui campion a devenit virală pe net.

„Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent, pentru a ne apăra democrația și viitorul. Sunt mai puțin șocat decât voi, pentru că sunt mai conștient decât voi cât de multe ore petrec tinerii, și nu doar ei, pe TikTok”, a spus David Popovici.

David Popovici a mers să voteze și la alegerile parlamentare și i-a îndemnat pe români să facă și ei la fel. „Astăzi votăm. La mulți ani, România”, a scris marele campion român pe Instagram, acolo unde a postat și o poza cu buletinul, pentru a arăta că a mers la vot.

Cum a fost distorsionat îndemnul lui David Popovici:

Dorind să profite de popularitatea lui Popovici, un utilizator TikTok a modificat declarația sportivului. Acesta a observat și le-a atras atenția fanilor săi: „FALS”

„David Popovici, mesaj important înainte de turul 2: «Am un îndemn pentru lume. Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze Călin Georgescu, pentru a ne apăra țara și viitorul»”, este declarația falsă care apare pe TikTok și care i-a fost atribuită marelui campion român.

