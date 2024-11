David Popovici a votat la alegerile prezidențiale. Mesajul postat pe rețelele sociale

David Popovici, unul dintre cei mai buni sportivi români din 2024, dublu medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris, având inclusiv o medalie de aur, a mers la vot, pentru alegerile prezidențiale.

Mai mult, David Popovici i-a îndemnat pe toți să meargă la urne, pentru alegerea celor doi candidați ce vor merge în turul doi al prezidențialelor.

„Hai la vot, implicați-vă”, a fost mesajul lui David Popovici, postat pe rețelele de socializare, alături de o poză cu spatele buletinului lui, arătând că el deja a fost la urne.

În august, după ce s-a întors de la Jocurile Olimpice de la Paris, Popovici a avut un discurs dur la adresa politicienilor români.

„I-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200, de exemplu, pe australieni, care au condiții infinit mai bune decât ale noastre. Au bazine să-și pună și în cap! Au toată infrastructura de care au nevoie. Au absolut orice… centre de pregătire peste centre de pregătire, deci în condițiile astea eu mă antrenez pe Lia Manoliu, în același bazin în care am și învățat să înot la patru ani, deasta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, pentru că înot acolo în aer liber.

Iar în timpul iernii, că tot vorbeam de condiții, când e frig afară, pentru că bazinul din interior… de foarte mult timp se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic, când e frig afară noi ne antrenăm într-un balon unde o persoană care nu-i obișnuită intră și stă… 3 minute, intră și simte că se sufocă. Ei, în condițiile alea ne antrenăm noi, dar… cred că se poate.

(...) Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta! Trebuie să facă într-adevăr presiuni, să le fie adus la cunoștință tuturor oamenilor care se ocupă de așa ceva, trebuie să ne punem pe treabă, pentru că avem un campion olimpic din an în Paște, în ultima vreme. Mă bucur că am reușit să fac eu asta, am făcut-o din nou pentru mine, pentru țară, pentru toată lumea, însă mi-ar plăcea să avem din ce în ce mai multe medalii. Mi-ar plăcea să fim mai mult de trei oameni calificați la Jocurile Olimpice pentru înot. Avem o delegație destul de mare – cred că 103 sportivi – la Jocurile Olimpice, însă te uiți la multe alte țări care au la fel sau mai puțini locuitori decât noi și sunt triplu, cvadruplu… Pentru că se investește mai mult în sport, sportul e considerat mai important și nu degeaba sunt și țări mai dezvoltate decât a noastră. Așa că, pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport”, a spus Popovici în august, pentru TVR.

