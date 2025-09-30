Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"

Președintele Nicușor Dan a comentat marți seară, 30 septembrie, despre oamenii care au fost în spatele lui Călin Georgescu la alegerile din 2024. Șeful statului a vorbit, în principal, despre omul de afaceri Bogdan Peșchir, care a orchestrat o strategie complexă pentru coruperea alegătorilor în timpul campaniei electorale, în scopul de a-i determina să voteze pentru Călin Georgescu.

În spațiul public, până acum, s-a știut că Peșchir ar fi folosit suma de 1 milion de euro pentru susținerea pe Tik Tok a prezidențiabilului Georgescu. Nicușor Dan a discutat, însă, marți seară, despre o nouă sumă, mult mai mare. De 20 de ori mai mare.

"Pe partea de finanțare, avem acea dovadă cu Bogdan Peșchir, care a plătit 1 milion de euro. Noi bănuim că au fost 20 de milioane. Este estimarea. Aici este o intuiție, ce e cert e 1 milion. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică", a afirmat președintele.

Întrebat de unde ar fi putut proveni acești bani, Nicușor Dan a spus:

"Corupția românească a anilor 90. Și din nou, ca să... Am spus-o asta cu titlul de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale, și asta e dificil și ia timp de obicei.

Legat de China, e foarte interesant că TikTok, care este o companie a statului chinez, spune că modul în care a fost influențată această rețea a fost operator străin. Operator statal. Care evident că nu poate să fie.

Deci, inclusiv TikTok spune asta în anchetă sau în corespondența pe care parchetul a avut-o cu TikTok pe cazul Georgescu. Aici suntem. O să avem în timp, câteva luni, poate un an, o să avem o imagine mult mai completă, cu date", a explicat spus Dan.

El a fost întrebat și care ar fi fost scopul Rusiei pentru a susține un candidat în România.

"O conducere prietenoasă sau cel puțin, dacă nu prietenoasă, cel puțin disociată de direcția strategică a Uniunii Europene în România", a conchis președintele.

