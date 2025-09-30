Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 22:19
2544 citiri
Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"
Nicușor Dan, președintele României FOTO X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a comentat marți seară, 30 septembrie, despre oamenii care au fost în spatele lui Călin Georgescu la alegerile din 2024. Șeful statului a vorbit, în principal, despre omul de afaceri Bogdan Peșchir, care a orchestrat o strategie complexă pentru coruperea alegătorilor în timpul campaniei electorale, în scopul de a-i determina să voteze pentru Călin Georgescu.

În spațiul public, până acum, s-a știut că Peșchir ar fi folosit suma de 1 milion de euro pentru susținerea pe Tik Tok a prezidențiabilului Georgescu. Nicușor Dan a discutat, însă, marți seară, despre o nouă sumă, mult mai mare. De 20 de ori mai mare.

"Pe partea de finanțare, avem acea dovadă cu Bogdan Peșchir, care a plătit 1 milion de euro. Noi bănuim că au fost 20 de milioane. Este estimarea. Aici este o intuiție, ce e cert e 1 milion. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică", a afirmat președintele.

Întrebat de unde ar fi putut proveni acești bani, Nicușor Dan a spus:

"Corupția românească a anilor 90. Și din nou, ca să... Am spus-o asta cu titlul de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale, și asta e dificil și ia timp de obicei.

Legat de China, e foarte interesant că TikTok, care este o companie a statului chinez, spune că modul în care a fost influențată această rețea a fost operator străin. Operator statal. Care evident că nu poate să fie.

Deci, inclusiv TikTok spune asta în anchetă sau în corespondența pe care parchetul a avut-o cu TikTok pe cazul Georgescu. Aici suntem. O să avem în timp, câteva luni, poate un an, o să avem o imagine mult mai completă, cu date", a explicat spus Dan.

El a fost întrebat și care ar fi fost scopul Rusiei pentru a susține un candidat în România.

"O conducere prietenoasă sau cel puțin, dacă nu prietenoasă, cel puțin disociată de direcția strategică a Uniunii Europene în România", a conchis președintele.

CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comparat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 cu scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pentru duminică, 28 septembrie. Într-un text...
Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
În luna mai a anului 2025, după înfrângerea suferită de George Simion, Călin Georgescu, care își asumase rolul de „părinte spiritual” al liderului AUR pe durata campaniei electorale,...
#alegeri prezidentiale 2024, #bogdan peschir, #calin georgescu , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
ObservatorNews.ro
Epava de la Costinesti, considerata printre cele mai infricosatoare destinatii. Se aud "zgomote stranii"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"
  2. Oana Țoiu pentru Reuters: "România plănuiește să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO"
  3. "Dacă nu câștigau democrații în Moldova, pericolul venea din Transnistria", susține președintele Nicușor Dan. "Ruși au trupe acolo și ar fi putut să intervină"
  4. Combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate pentru următorul director al SRI, asigură președintele Nicușor Dan. "Mă asigur că fac asta"
  5. Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
  6. Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
  7. Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
  8. Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO
  9. "Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene", anunță președintele Nicușor Dan
  10. Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu