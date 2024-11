Marcel Ciolacu renunță la turul II chiar dacă are mai multe voturi decât Elena Lasconi: „Nu vreau să mă bag în aceste alegeri”

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat în fața jurnaliștilor vineri, 29 noiembrie, că indiferent de rezultatele renumărării voturilor și chiar dacă se va recalibra topul în favoarea sa, acesta se retrage din cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.

„Nici eu, nici Partidul Social Democrat, nu am făcut nicio solicitare nici la BEC, nici la CCR în ceea ce privește renumărarea voturilor. Am văzut, în cursul zilei de ieri, toate aceste minciuni cu privire la renumărare. Renumărarea se face la sediile electorale județene, cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții de la toate partidele, dar vă reamintesc. Eu am fost primul om politic care a ieșit și i-a felicitat pe cei doi candidați care s-au calificat pentru turul doi.

Mai mult, am sunat-o personal pe doamna Lasconi, am felicitat-o și i-am urat succes. Pentru mine și pentru Partidul Social Democrat, cei doi candidați din turul II sunt domnul Georgescu și doamna Lasconi.

Ca să închidem orice fel de discuție, am anunțat aseară și anunț și astăzi public, foarte clar, că dacă în urma renumărării se constată că eu am mai multe voturi decât doamna Lasconi, din punctul meu de vedere, doamna Lasconi are de dat o explicație românilor, și nu eu. Mai mult, eu nu voi participa la alegeri în turul II. Cei doi care s-au calificat pentru turul II, pentru că n-am făcut nicio contestație nici eu, nici PSD-ul, sunt doamna Lasconi și domnul Georgescu. Suntem în aceeași situație ca de fiecare dată când sunt alegeri. Dacă doamna Dăncilă s-ar fi retras acum cinci ani, presupun că domnul Barna s-ar fi ar fi avut șanse să câștige alegerile. Eu nu vreau să mă bag în aceste alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu acuză USR de vehicularea unor minciuni în spațiul public

Preşedintele demisionar al PSD, Marcel Ciolacu, a mai declarat că Elena Lasconi, candidata USR, va avea nevoie de fiecare vot ca să îl învingă pe Călin Georgescu. El i-a transmis că, dacă aceasta doreşte să îl sune, luni, de îndată să iasă să spună românilor că în cele 24 de ore a minţit, în urma acuzaţiilor că întregul demers de la CCR este „disperarea unui sistem care nu ştie să piardă”. „Dacă nu, eu o sfătuiesc să nu mă sune”, a mai spus Ciolacu.

„Va fi foarte greu, când o să mă sune doamne Lasconi, luni, ca eu să îi răspund la telefon, pentru că dânsa va avea nevoie de fiecare vot ca să îl învingă pe domnul Georgescu. Dacă doamna Lasconi doreşte să mă sune luni, eu zic, mai ales în urma acestei declaraţii, de îndată să iasă să spună românilor că în cele 24 de ore a minţit. Dacă nu, eu o sfătuiesc să nu mă sune”, i-a transmis Ciolacu preşedintei USR.

„Scenariul meu, în acest moment sunt doi candidaţi, e o renumărare în curs, să aşteptăm această renumărare. Până atunci, avem alegeri generale şi fac un apel la toată lumea să vină cât mai mulţi români la vot, pentru că, din punctul meu de vedere şi al analiştilor financiari, suntem într-un moment foarte dificil. Mai mult, este un moment foarte dificil în ceea ce priveşte demersul democratic”, a mai spus Marcel Ciolacu, la sediul PSD.

USR a anunţat, joi seară, că va contesta decizia Biroului Electoral Central de a renumăra voturile din primul tur al alegerilor prezidenţiale şi că va sesiza Comisia de la Veneţia.

Candidatul USR, Elena Lasconi, afirmă că ”ceea ce vedem acum este disperarea unui sistem care nu ştie să piardă” şi crede că preşedintele trebuie ales de către oameni, nu de CCR.

”Este evident că ceea ce vedem acum este disperarea unui sistem care nu ştie să piardă. Ei ştiu că noi suntem sfârşitul puterii lor şi astăzi atacă fundamentul democraţiei, alegerile, votul oamenilor. Încearcă cu orice preţ să submineze voinţa românilor. Este o tentativă clară de a manipula rezultatul alegerilor şi de a adânci criza în instituţiile statului, în politică, fix acea neîncredere care a dus şi la creşterea extremismului. Le spun încă o dată: nimeni, niciun politician, chiar şi numit la CCR, nu poate să aleagă preşedintele României. Preşedintele trebuie ales de români, prin vot”, a declarat, joi seară, Elena Lasconi.

